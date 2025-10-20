एटा में पटाखा गोदाम में भीषण धमाका, गोदाम मालिक के पुत्र की मौत; पिता व एक अन्य गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, एटा। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव कनिकपुर में स्थित एक मकान के ऊपरी हिस्से में बने पटाखा गोदाम में धमाका हो गया। इस दौरान गोदाम मालिक के पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक का पिता व एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

गांव कनिकपुर में रईस खां का उसके घर के ऊपरी हिस्से में गोदाम है। इस गोदाम में सप्लाई करने के लिए पटाखे रखे हुए थे। रविवार शाम पांच बजे अचानक तेज धमाका हुआ और इसके बाद रह-रहकर धमाके होते रहे। इस दौरान गोदाम की छत उड़ गई और अन्य दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

हादसा इतना भीषण था कि दुकानों के लेंटर जमीन पर जा गिरे, दीवारों की ईंटें बिखर गईं। घटना को देखकर पुलिस भी यह अनुमान लगा रही है कि बड़ी मात्रा में पटाखों का स्टाक किया था। यह भी पता चला है कि यह पटाखे गांव में ही बनाए जा रहे थे। हालांकि इसके लिए अनुमति नहीं थी।

उधर हादसे के बाद आसपास के गांवों की भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग की दमकलें भी पहुंच गईं। मलबे में से धुआं उठ रहा था। अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाई। मलबे में से गोदाम मालिक रईस खां के पुत्र नवी उर्फ नूर के शव को निकाला गया।

स्वयं रईस व गांव बड़ा नगला थाना जैथरा निवासी देवेश को मलबे में से गंभीर अवस्था में घायल निकाला गया। तीनों को मेडिकल कालेज की इमरजेंसी भिजवा दिया, जहां 35 वर्षीय नवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रईस खां को उसकी हालत गंभीर देखते हुए आगरा एसएन मेडिकल कालेज भेजा गया है। देवेश को यही मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है।

इस बीच पुलिस का कहना है कि यह पता किया जा रहा है कि पटाखों को लेकर रईस के पास लाइसेंस था या नहीं। उधर घटना स्थल पर देर शाम को भी मलबा हटाया जा रहा था। वर्ष 2017 में रईस खां परिवार सहित गांव कंसुरी में रहता था, वहां भी पटाखा गोदाम बना लिया था।