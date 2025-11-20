एटा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गला दबाकर हत्या का आरोप
एटा जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। फिलहाल, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना जसरथपुर क्षेत्र में एक महिला की बुधवार शाम छह बजे मौत हो गई। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। जहां उन्होंने महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। महिला का 10 माह का बेटा है। जनपद फर्रुखाबाद थाना कंपिल के महमूदपुर पट्टी सफा निवासी 23 वर्षीय नीरज की शादी वर्ष 2023 में जसरथपुर निवासी अमित उर्फ राजीव के साथ हुई थी। जिसके चलते महिला ने 10 माह पहले बेटे को जन्म दिया था।
बुधवार शाम छह बजे वह अपनी ससुराल में मौजूद थी। उसी समय उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी गांव के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों को दी। सूचना मिलते ही मायके से लोग जसरथपुर पहुंच गए। जहां उन्होंने महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे चाचा देवेंद्र सिंह ने बताया कि ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग करते थे। उसी को लेकर भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।
