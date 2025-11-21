एटा में शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद में जमकर चले लाठी-डंडे, 3 लोग घायल
एटा में एक विवाह समारोह में डीजे पर नृत्य को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे चलने लगे, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी जागरण, अलीगंज (एटा)। कस्बा के राई रोड स्थित प्रिया गार्डन में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना गुरुवार की रात एक बजे हुई, जिसमें हमलावरों ने तमंचे की बट और लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया। घायलों का उपचार चल रहा है।
घायलों में फर्दपुरा निवासी मदनलाल, राहुल और आदित्य कुमार शामिल हैं। राहुल ग्राम फर्दपुरा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं। मदनलाल ने बताया कि वे बारात में शामिल होने प्रिया गार्डन आए थे। उनके अनुसार डीजे पर नाच रहे कुछ लड़कों ने उन्हें धक्का दिया। बाद में उन्हीं लड़कों ने मदनलाल के भतीजे अभिनय के साथ मारपीट शुरू कर दी।
जब मदनलाल उसे बचाने पहुंचे और मैरिज होम से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने पीछे से तमंचे की बट से उन पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने तीनों घायलों को गुरुवार रात ही चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज भेजा।
कोतवाली अलीगंज के प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर ने बताया कि घायलों चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
