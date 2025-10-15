Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटा: झाडियों में स्कूटी से दबी मिली लापता युवक की लाश, लोगों को ऐसे लगा शव का पता

    By Vinay Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    एटा में एक लापता युवक का शव झाड़ियों में स्कूटी के नीचे दबा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान हो गई है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी मौत कैसे हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना मलावन क्षेत्र के बावली नहर मोड समीप झाडियों में लोगाें ने बुधवार को शव पड़ा देखा। पानी के गड्ढे में युवक का शव स्कूटी से दबा हुआ था। दुर्गंध आने पर लोगों ने झाडियों में जाकर देखा। इसके बाद मामले की जानकारी लोगों ने डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मलावन पुलिस के साथ ही एएसपी क्राइम भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बरामद हुए शव की पहचान कराते हुए घटना की जानकारी स्वजन को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    रिजोर निवासी 26 वर्षीय श्याम सिंह 27 सितंबर को घर से रिश्तेदार महिला को थाना मलावन क्षेत्र के गांव सैदपुर छोड़ने गए थे। इसके बाद वह लौट कर घर नहीं पहुंचे। इस पर स्वजन इधर उधर युवक की तलाश की। सुराग न मिलने पर एक अक्टूबर को थाना रिजोर में गुमशुदी दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस जांच कर युवक का पता लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बुधवार दोपहर के वक्त बाबली समीप स्थित खेतों पर लोग मौजूद थे।

    दुर्गंध आने के बाद लोगों को हुई जानकारी

    उसी समय आ रही तेज दुर्गंध को लेकर लोगों ने झाडियाें में देखा। जिसके दौरान उन्होंने युवक का शव स्कूटी से दबा हुए गड्ढे में पड़ा देखा। इसकी जानकारी लोगों ने फोन करके डायल 112 पुलिस को दी। इसके बाद सूचना पर एएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रोहित राठी मौके पर पहुंच गए। जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराई और मामले की जानकारी स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए थे।

    स्वजन ने बताया कि मृतक दिल्ली में एक कंपनी में काम करते थे। इनके दो बच्चे हैं। साथ ही मृतक तीन भाइयों में बीच के थे। वहीं थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं।