एटा में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, 5 दिन से था लापता

जागरण संवाददाता, एटा। थाना जैथरा क्षेत्र में पांच दिन से लापता एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जैथरा क्षेत्र के ग्राम नगला जऊ निवासी 24 वर्षीय प्रेमपाल पांच दिन से लापता था। वह घर पर बिना बताए निकल गया था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। मंगलवार शाम चार बजे उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। कुछ ग्रामीणों ने उसे देख लिया और परिवार को सूचना दी, तो वे मौके पर पहुंच गए।