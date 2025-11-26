एटा में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, 5 दिन से था लापता
एटा में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। युवक पिछले पाँच दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना जैथरा क्षेत्र में पांच दिन से लापता एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
जैथरा क्षेत्र के ग्राम नगला जऊ निवासी 24 वर्षीय प्रेमपाल पांच दिन से लापता था। वह घर पर बिना बताए निकल गया था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। मंगलवार शाम चार बजे उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। कुछ ग्रामीणों ने उसे देख लिया और परिवार को सूचना दी, तो वे मौके पर पहुंच गए।
सूचना मिलने पर जैथरा पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ अलीगंज नीतिश गर्ग ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा।
