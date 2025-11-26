Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटा में फंदे पर लटका मिला युवक का शव, 5 दिन से था लापता

    By Pravesh Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    एटा में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। युवक पिछले पाँच दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना जैथरा क्षेत्र में पांच दिन से लापता एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    जैथरा क्षेत्र के ग्राम नगला जऊ निवासी 24 वर्षीय प्रेमपाल पांच दिन से लापता था। वह घर पर बिना बताए निकल गया था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। मंगलवार शाम चार बजे उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। कुछ ग्रामीणों ने उसे देख लिया और परिवार को सूचना दी, तो वे मौके पर पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर जैथरा पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ अलीगंज नीतिश गर्ग ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा।

    यह भी पढ़ें- एटा में हार्ट अटैक से युवक की मौत: बच्चों में बढ़ी सीने में जकड़न की समस्या; डॉक्टर की सलाह से ठंड में ऐसे रखें दिल का ख्याल