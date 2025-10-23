एटा में कड़ी तलाशी के बाद भाई दूज पर जेल पर पहुंची 568 महिलाएं

जागरण संवाददाता, एटा। जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की दूज के लिए जेल प्रशासन ने तैयारियां की थीं। उसी को लेकर गुरूवार के दिन सुबह से शाम तक बहनों की कतार लगी रही। जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच 568 महिलाओं का जेल में प्रवेश कराया गया। जिनके साथ दो सौ से अधिक बच्चे भी महिलाओं के साथ जेल के अंदर पहुंचे। पुलिस को भी जेल पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।

प्रशासन ने पहले से शुरू कर दी थीं तैयारियां जेल में निरूद्ध बंदियों की दूज के लिए जेल प्रशासन ने कई दिन पहले से तैयारियां की थीं। जिसमें महिलाओं को कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दिलाने के लिए बेरीकेटिंग कराई गई थी। जिसे लेकर एक के बाद एक महिला को तलाशी के बाद जेल के अंदर दाखिल होने दिया।