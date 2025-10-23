एटा में कड़ी तलाशी के बाद भाई दूज पर जेल पर पहुंची 568 महिलाएं
जिला कारागार में दूज के अवसर पर जेल प्रशासन ने बंदियों के लिए विशेष तैयारियां कीं। गुरुवार को सुबह से शाम तक बहनों की कतार लगी रही, और कड़ी सुरक्षा के बीच 568 महिलाएं व 200 से अधिक बच्चे जेल में प्रवेश किए। सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी।
प्रशासन ने पहले से शुरू कर दी थीं तैयारियां
जेल में निरूद्ध बंदियों की दूज के लिए जेल प्रशासन ने कई दिन पहले से तैयारियां की थीं। जिसमें महिलाओं को कतारबद्ध तरीके से प्रवेश दिलाने के लिए बेरीकेटिंग कराई गई थी। जिसे लेकर एक के बाद एक महिला को तलाशी के बाद जेल के अंदर दाखिल होने दिया।
जेल प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुलिस की भी मदद ली। जिसमें पुलिस ने जेल के बाहर से लेकर अंदर तक कड़ी तलाशी करते हुए बहनों को दूज के लिए जाने दिया। दूज के त्योहार पर जिला कारागार में 568 महिलाएं दाखिल हुईं। जिनके साथ 213 बच्चे भी जेल में साथ गए। जेल के अंदर सुरक्षा को लेकर कड़ी तलाशी कराई गई। दूज का कार्यक्रम सुबह दस बजे से शाम तीन बजे तक चला। वहीं जेल अधीक्षक अंकेक्षिता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में दूज कराई गई।
