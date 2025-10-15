Language
    एटा में कर्ज चुकाने के लिए ड्राइवर ने रची हैरान करने वाली कहानी, जानकर चकरा जाएगा सिर

    By Vinay Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    एटा में एक ड्राइवर ने कर्ज चुकाने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि उस पर काफी कर्ज था और कोई रास्ता न दिखने पर उसने यह योजना बनाई। पुलिस ने जांच में विरोधाभास पाकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सच उगल दिया। पुलिस ने ड्राइवर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना मलावन पुलिस ने छह अक्टूबर को दर्ज कराई गई सुपारी, मोबाइल चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले चालक सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। चालक ने कर्ज चुकाने को लेकर चोरी की कहानी बनाई थी। पुलिस ने चोरी किए गए सुपारी के बाेरे और मोबाइल भी बरामद कर लिया है।

    थाना मलावन पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि आरोपित जयवीर सिंह निवासी डहारियापुर थाना विधूना जिला औरेया ट्रक चालक है। जो 30 सितंबर को ट्रक में सत्यम लाजिस्टिक्स कंपनी गुहाटी से 497 बोरे सुपारी के लोड कर दिल्ली के लिए चला था। चालक पर कई लाख रुपये का कर्ज है।

    चोरी की झूठी कहानी

    इसे अदा करने के लिए उसने सुपारी चोरी की झूठी कहानी बनाने की प्लानिंग की। जिसे लेकर उसने परिचित व सुपारी कारोबारी सौरव उर्फ मोहित गुप्ता निवासी आनंद नगर जगईपुरवा लालबंगला थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर से बात कर तीन अक्टूबर को ट्रक से 94 बोरे सुपारी एक पेट्रोल पंप के पास सौरव गुप्ता को 16 लाख रुपए मे बेच दी थी।

    इसके बाद ट्रक चालक ने छह अक्टूबर को मलावन क्षेत्र में खुद को बेहाेश करके सुपारी के 94 बोरे और मोबाइल चोरी की रिपोर्ट मलावन थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने पड़ताल करते हुए आरोपित चालक और उसके परिचित को पकड़ कर घटना का पर्दाफाश किया है। वहीं थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी ने बताया कि चोरी किए गए 94 सुपारी के बोरे और मोबाइल बरामद किया। बरामद हुई सुपारी की कीमत छह लाख 45 हजार रुपये बताई गई है।