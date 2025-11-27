एटा में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताले तोड़कर ले गए 20 लाख का सामान

जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लालपुर में अज्ञात चोर ताला तोड़कर एक घर में घुसे और घर में रखे 20 लाख के गहने, नकदी व सामान चोरी कर ले गए। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है।

लोकेंद्र सिंह मूल निवासी नरहुली निवासी जलेसर के किराए के घर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। घर में सामान और कुछ गहने व थोड़ी नकदी भी रखी थी, उसे चोर चोरी कर ले गए। लोकेंद्र सिंह किराए के मकान में ही रहते हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय वे घर पर नहीं थे।

लोकेंद्र ने बताया कि वे अपनी पत्नी का उपचार कराने के लिए 23 नवंबर को सुबह अलीगढ़ गए थे। घर में कोई भी नहीं था, तभी चोरों ने एक-एक करके पांच ताले चटकाए और वारदात को अंजाम दिया। 25 नवंबर को शाम पांच बजे लोकेंद्र अपनी पत्नी को लेकर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, सभी ताले टूटे हुए हैं। चोरों ने अलमारी में रखा सामान बिखेर दिया। बेड बॉक्स भी खंगाल डाले, कपड़े तितर-बितर कर दिए। चोर सात सोने की अंगूठी, तीन सोने की चैन, एक सोने का हार, पांच जोड़ी कुंडल, एक मंगलसूत्र और एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए।