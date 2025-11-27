Language
    एटा में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, ताले तोड़कर ले गए 20 लाख का सामान

    By Pravesh Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    एटा में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपये के सामान की चोरी की। चोरों ने ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया और नकदी, गहने समेत कीमती सामान चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला लालपुर में अज्ञात चोर ताला तोड़कर एक घर में घुसे और घर में रखे 20 लाख के गहने, नकदी व सामान चोरी कर ले गए। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है।

    लोकेंद्र सिंह मूल निवासी नरहुली निवासी जलेसर के किराए के घर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। घर में सामान और कुछ गहने व थोड़ी नकदी भी रखी थी, उसे चोर चोरी कर ले गए। लोकेंद्र सिंह किराए के मकान में ही रहते हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय वे घर पर नहीं थे।

    लोकेंद्र ने बताया कि वे अपनी पत्नी का उपचार कराने के लिए 23 नवंबर को सुबह अलीगढ़ गए थे। घर में कोई भी नहीं था, तभी चोरों ने एक-एक करके पांच ताले चटकाए और वारदात को अंजाम दिया।

    25 नवंबर को शाम पांच बजे लोकेंद्र अपनी पत्नी को लेकर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, सभी ताले टूटे हुए हैं। चोरों ने अलमारी में रखा सामान बिखेर दिया। बेड बॉक्स भी खंगाल डाले, कपड़े तितर-बितर कर दिए। चोर सात सोने की अंगूठी, तीन सोने की चैन, एक सोने का हार, पांच जोड़ी कुंडल, एक मंगलसूत्र और एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए।

    लोकेंद्र शिक्षक हैं, इसलिए वीक एंड पर अक्सर घर चले जाते हैं, मगर इस बार अलीगढ़ गए थे। चोरों को भलीभांति पता था कि घर में कोई नहीं है इसलिए उन्होंने इत्मीनान से पूरे घर को खंगाला।

    लोकेंद्र ने पुलिस को सूचना दी तो शहर कोतवाली पुलिस, फील्ड यूनिट, डाग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि चोरों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।