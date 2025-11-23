एटा के रोजगार मेले में 30 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन, इस दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएं

जागरण संवाददाता, एटा। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से महेश चंद्र-राजीव कुमार निजी आइटीआइ मारहरा में संयुक्त रूप से 28 नवंबर 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 30 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न पदों पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि मेले में तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल और अकुशल श्रेणियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को मेले में शामिल होने के लिए अनिवार्य रूप से रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।