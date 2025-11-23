एटा के रोजगार मेले में 30 कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन, इस दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएं
एटा के जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा 28 नवंबर 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। महेश चंद्र-राजीव कुमार निजी आईटीआई मारहरा में होने वाले इस मेले में 30 कंपनियां भाग लेंगी। तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में नौकरियां मिलेंगी। रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, एटा। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से महेश चंद्र-राजीव कुमार निजी आइटीआइ मारहरा में संयुक्त रूप से 28 नवंबर 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 30 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न पदों पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन करेंगी।
जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि मेले में तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल और अकुशल श्रेणियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को मेले में शामिल होने के लिए अनिवार्य रूप से रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
साथ ही शैक्षिक योग्यता एवं आयु वर्ग के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित कंपनियों में आनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। कहा कि अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित हेना है, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।