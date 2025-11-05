Language
    1.5 लाख रुपये का जुर्माना और 108 गाड़ियों का चालान, एटा पुलिस की एक दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    एटा में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 108 वाहनों का चालान किया और डेढ़ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई यातायात माह के दौरान की गई, जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट बाइक चलाने और नाबालिगों को वाहन देने के खिलाफ चेतावनी दी।

    वाहन का चालान काटने के दौरान पुलिस।

    जागरण संवाददाता, एटा। यातायात पुलिस ने शहर के अंदन चेकिंग अभियान चलाते हुए 108 वाहनाें का चालान किया। साथ ही डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया। यातायात माह में लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम भी बताए गए। यातायात माह को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया।

    नियमों की अनदेखी करने पर वाहनों पर एक्शन

     

    नियमाें की अनदेखी करने पर वाहन के खिलाफ चालान एवं जुर्माना भी किया। जिसमें पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म, हूटर, सायरन, प्रेशर हार्न सहित अन्य यातायात नियम उल्लंघनों पर 108 वाहनाें का चालान किया। साथ ही डेढ़ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी किया।

    इसी मौके पर पुलिस ने लोगाें को जागरूक किया। जिसमें पुलिस ने बताया कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, बिना हेलमेट के बाइक पर सवारी न करें, कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही राहगीरों को पुलिस को बताया कि नाबालिग बच्चों से वाहन का न चलवाएं। जिससे बच्चे सुरक्षित होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले अन्य लोग भी सुरक्षित यात्रा कर सकें।