1.5 लाख रुपये का जुर्माना और 108 गाड़ियों का चालान, एटा पुलिस की एक दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई

जागरण संवाददाता, एटा। यातायात पुलिस ने शहर के अंदन चेकिंग अभियान चलाते हुए 108 वाहनाें का चालान किया। साथ ही डेढ़ लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया। यातायात माह में लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के नियम भी बताए गए। यातायात माह को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया।

नियमों की अनदेखी करने पर वाहनों पर एक्शन नियमाें की अनदेखी करने पर वाहन के खिलाफ चालान एवं जुर्माना भी किया। जिसमें पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म, हूटर, सायरन, प्रेशर हार्न सहित अन्य यातायात नियम उल्लंघनों पर 108 वाहनाें का चालान किया। साथ ही डेढ़ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी किया।