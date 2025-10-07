एटा में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपित गिरफ्तार
एटा के परौली सुहागपुर गांव में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से पांच बने हुए और दो अधूरे तमंचे बरामद हुए। चुनावों को देखते हुए पुलिस अन्य संभावित ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले भी तमंचा बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं।
संवाद सहयोगी जागरण, जैथरा/एटा। थाना क्षेत्र के गांव परौली सुहागपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
थानाध्यक्ष रितेश ठाकुर और एसओजी प्रभारी एसके निगम पुलिस बल के साथ मुखविर की सूचना पर कार्रवाई के लिए परौली सुहागपुर स्थित प्रदीप मिश्रा के खेत की झाड़ियों में पहुंचे। मौके पर पुलिस ने दीपक पुत्र रामदीन और राजेश पुत्र गिरीश को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बरामद किया ये सामान
पुलिस ने इनके कब्जे से पांच बने तमंचे, दो अधबने तमंचे और तमंचा बनाने के लिए उपयोग होने वाले भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए। सीओ अलीगंज नितेश गर्ग ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपित पहले भी अवैध तमंचा बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं।
सीओ ने बताया कि अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अन्य संभावित अवैध तमंचा निर्माण स्थलों की भी पहचान कर लगातार कार्रवाई कर रही है। धुमरी चौकी इंचार्ज राजीव पवार और आरक्षी मोहित भाटी, धर्मेंद्र सिंह, राजू बघेल, सतपाल मौजूद रहे।
