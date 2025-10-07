Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटा में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपित गिरफ्तार

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    एटा के परौली सुहागपुर गांव में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से पांच बने हुए और दो अधूरे तमंचे बरामद हुए। चुनावों को देखते हुए पुलिस अन्य संभावित ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले भी तमंचा बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस व एसओजी टीम ने तमंचा फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी जागरण, जैथरा/एटा। थाना क्षेत्र के गांव परौली सुहागपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    थानाध्यक्ष रितेश ठाकुर और एसओजी प्रभारी एसके निगम पुलिस बल के साथ मुखविर की सूचना पर कार्रवाई के लिए परौली सुहागपुर स्थित प्रदीप मिश्रा के खेत की झाड़ियों में पहुंचे। मौके पर पुलिस ने दीपक पुत्र रामदीन और राजेश पुत्र गिरीश को गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बरामद किया ये सामान

    पुलिस ने इनके कब्जे से पांच बने तमंचे, दो अधबने तमंचे और तमंचा बनाने के लिए उपयोग होने वाले भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए। सीओ अलीगंज नितेश गर्ग ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपित पहले भी अवैध तमंचा बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं।

    सीओ ने बताया कि अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अन्य संभावित अवैध तमंचा निर्माण स्थलों की भी पहचान कर लगातार कार्रवाई कर रही है। धुमरी चौकी इंचार्ज राजीव पवार और आरक्षी मोहित भाटी, धर्मेंद्र सिंह, राजू बघेल, सतपाल मौजूद रहे।