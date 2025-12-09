Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Etah News: दो बच्चों की हत्या में एक आरोपित गिरफ्तार, DJ फ्लोर पर छीना झपटी में चली थी बंदूक से गोली

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    एटा के नयागांव क्षेत्र में डीजे पर डांस के दौरान दो बच्चों की गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पुलिस ने बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पुलिस ने बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना नयागांव क्षेत्र में डीजे पर डांस के दौरान दो बच्चों की की गई गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एक आरोपित की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपित को जेल भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भात की दावत में चली थी गोली


    छह दिसंबर को रात 10 बजे गांव उभई असदनगर में सलमान खां के यहां विवाह को लेकर दावत चल रही थी। इस दौरान बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजकों ने भात की दावत दी थी, तभी वहां गांव का ही लाल मोहम्मद अपनी दुनाली बंदूक लेकर वहां पहुचं गया और मुबीन भी आ गया। इस दौरान मुबीन ने फायर करने के लिए लाल माेहम्मद की दुनाली बंदूक छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में गोली चल गई जो डीजे पर डांस कर रहे 12 वर्षीय सोहेल और 17 वर्षीय उसके चाचा शाहरुख के जा लगी। दोनों बच्चों की इस घटना में माैत हो गई।

    पुलिस ने दुनाली बंदूक भी बरामद की


    पुलिस ने आरोपित को गांव के पास से ही सात दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया और दुनाली बंदूक भी बरामद की है। हालांकि लाल मोहम्मद अभी पकड़ में नहीं आया है। दरअसल यह फायर हर्ष फायर के रूप में किए जाने की कोशिश की जा रही थी। मगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट मृतक सोहेल के पिता असुद्दीन की तहरीर पर दर्ज की है। लाल मोहम्मद की तलाश की जा रही है।

    नयागांव थाना प्रभारी अनिल कुमार सिह ने बताया कि भागे हुए आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।