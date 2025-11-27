Language
    Etah News: 21 फरवरी को होगा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव, 15 फरवरी को जारी होगी प्रत्याशियों की सूची

    By Pravesh Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    एटा में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 21 फरवरी को होगा, जिसके लिए प्रत्याशियों की सूची 15 फरवरी को जारी की जाएगी। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं नामांकन पत्र 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक वितरित किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, एटा। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव 21 फरवरी 2026 को होगा। इस संबंध में एल्डर कमेटी ने अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस देकर जानकारी दी है।

    एल्डर कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार एडवोकेट ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पत्र आया है, जिसमें बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए 21 फरवरी 2026 को कलेक्ट्रेट बार का चुनाव कराया जाए। मौजूदा अध्यक्ष और महासचिव का कार्यकाल 21 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

    एल्डर कमेटी ने चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया है। छह फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सात और आठ फरवरी को मतदाता सूची पर आपत्ति और संशोधन का काम किया जाएगा। नौ फरवरी को फाइनल सूची बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।

    नामांकन पत्र 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक वितरित किए जाएंगे। नामांकन 11 फरवरी से 13 फरवरी तक सुबह 11 बजे से चार बजे तक होंगे। चुनाव समिति से नामांकन प्राप्त किए जा सकेंगे। नाम वापसी 14 फरवरी को होगी।

    नामांकन की जांच एवं अंतिम नामांकन की घोषणा एवं प्रत्याशियों की सूची 15 फरवरी को जारी होगी। 21 फरवरी को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 21 फरवरी को होगी। इसी दिन शाम 6.30 बजे से मतदान पूरा होने तक मतगणना जारी रहेगी।

