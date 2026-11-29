जागरण संवाददाता, एटा। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पांच दिसंबर की रात 12 बजे तक कर सकते हैं।

सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक के लिए भी 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।