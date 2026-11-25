एटा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, आठ इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को मिली नई तैनाती
एटा पुलिस विभाग में आठ निरीक्षकों और एक महिला उपनिरीक्षक का प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इन्हें साइबर अपराध, अपराध नियंत्रण और जनशिकायतों के निस्तारण सहित विभिन्न शाखाओं में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
HighLights
एटा पुलिस में आठ निरीक्षकों और एक उपनिरीक्षक का फेरबदल
पुलिस लाइन से विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों को नई तैनाती मिली
साइबर अपराध, जनशिकायत निस्तारण में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
जागरण संवाददाता, एटा। पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आठ निरीक्षकों और एक महिला उपनिरीक्षक को नई तैनाती दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात अधिकारियों को जनपद की विभिन्न शाखाओं और इकाइयों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव के तहत साइबर अपराध, अपराध नियंत्रण, जनशिकायतों के निस्तारण और न्यायालय सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में निरीक्षकों की तैनाती की गई है।
साइबर थाना, अपराध शाखा, यूपी-112 समेत कई इकाइयों में सौंपी गई जिम्मेदारी
पुलिस लाइन से भेजे गए निरीक्षकों में कुलदीप कुमार सिंह को प्रभारी जनसूचना एवं ह्यूमन राइट सेल बनाया गया है। निरीक्षक अनीस अहमद को न्यायालय सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक आशीष कुमार सिंह को साइबर थाना भेजा गया है। वहीं निरीक्षक विनोद कुमार को अपराध शाखा में तैनात किया गया है। इसी क्रम में निरीक्षक संजीव कुमार को प्रभारी आइजीआरएस एवं शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है।
महिला उपनिरीक्षक सरिता सिंह को पुलिस लाइन से साइबर थाना भेजा
निरीक्षक ब्रजपाल सिंह को प्रभारी यूपी-112, निरीक्षक चरण सिंह को प्रभारी सीसीटीएनएस व निरीक्षक राम निवास को अपराध शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महिला उपनिरीक्षक सरिता सिंह को पुलिस लाइन से साइबर थाना स्थानांतरित करते हुए प्रभारी साइबर थाना के पद पर तैनात किया गया है।
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पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के बाद विभिन्न शाखाओं में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से कार्यभार संभालने की अपेक्षा है। इससे विभागीय कार्यों के संचालन और संबंधित सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।