जागरण संवाददाता, एटा। पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आठ निरीक्षकों और एक महिला उपनिरीक्षक को नई तैनाती दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात अधिकारियों को जनपद की विभिन्न शाखाओं और इकाइयों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव के तहत साइबर अपराध, अपराध नियंत्रण, जनशिकायतों के निस्तारण और न्यायालय सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

साइबर थाना, अपराध शाखा, यूपी-112 समेत कई इकाइयों में सौंपी गई जिम्मेदारी पुलिस लाइन से भेजे गए निरीक्षकों में कुलदीप कुमार सिंह को प्रभारी जनसूचना एवं ह्यूमन राइट सेल बनाया गया है। निरीक्षक अनीस अहमद को न्यायालय सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक आशीष कुमार सिंह को साइबर थाना भेजा गया है। वहीं निरीक्षक विनोद कुमार को अपराध शाखा में तैनात किया गया है। इसी क्रम में निरीक्षक संजीव कुमार को प्रभारी आइजीआरएस एवं शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है।