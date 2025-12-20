Etah Accident: लोनी डिपो की रोडवेज बस ने दो दोस्तों को कुचला, मौके पर ही मौत
जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल कालेज के सामने जीटी रोड पर लोनी डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवार दो दोस्तों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक मेडिकल कालेज में भर्ती भाभी को भोजन देकर लौट रहे थे। हादसे के बाद थोड़ी देर यातायात अवरुद्ध रहा। मृतकों के घरों में कोहराम मचा है।
किसी काम से जा रहे थे दोनों
गांव निगोह हसनपुर थाना मलावन के रहने वाले 18 वर्षीय सत्यम चौहान और 17 वर्षीय निशांत भदौरिया उर्फ गोलू शुक्रवार दोपहर बाद तीन बजे मेडिकल कॉलेज से निकलकर किसी कार्यवश जा रहे थे। दोनों बाइक पर थे, तभी लोनी डिपो की रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बस के पहिए दोनों के ऊपर होकर निकल गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां दिनभर भीड़ रहती है। हादसे के बाद रोडवेज बस खड़ी करके चालक भाग गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और यातायात अवरुद्ध हो गया।
पुलिस ने दोनों दोस्त के शव मेडिकल कॉलेज भेजे
आसपास मौजूद दुकानदारों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार और शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों दोस्तों के शव नजदीक ही स्थित मेडिकल कालेज के पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचा दिए। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर चौतरफा खून ही खून बिखरा पड़ा था।
बताया गया है कि निशांत बाइक चला रहा था और वह हेलमेट भी लगाए था। मृतकों के परिवार को जब जानकारी मिली तो वे पोस्टमार्टम गृह पर पहुंच गए। रो-रोकर उनका बुरा हाल था। दोनों दोस्तों ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। बताया गया है कि निशांत उर्फ गोलू की भाभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उन्हें डिलीवरी हुई थी। दोनों दोस्त भोजन लेकर गांव से आए थे।
पुलिस को चालक के खिलाफ दी तहरीर
हादसे के बाद मृतक के भाई ने रोडवेज बस के चालक के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उधर मृतकों के गांव में जब हादसे की खबर पहुंची तो तमाम लोग पोस्टमार्टम गृह पर एकत्रित हो गए और देर तक गहमागहमी रही।
शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि रोडवेज बस से हादसा हुआ है, दो युवकों की मौत हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। रोडवेज चालक की तलाश कर रहे हैं।
अतिक्रमण और रफ्तार भी हादसे का कारण
शहर के अंदर जीटी रोड पर अतिक्रमण की भरमार है। फुटपाथ दुकानदारों के सामान और ठेले खोमचे वालों से भरे हुए हैं। स्थिति यह है कि सड़क तक घेर ली जाती है, जिसके कारण जगह नहीं बचती और जाम लगता है। ऐसे में तेज रफ्तार से अगर कोई वाहन चलाए तो खतरे की संभावना दो गुनी हो जाती है। ऐसा ही शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के सामने हुए हादसे के दौरान हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक वन-वे कर रखा है और शहर के अंदर काफी कट बंद कर दिए हैं, लेकिन इससे भी निजात नहीं मिल पा रही।
