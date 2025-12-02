बेकाबू कैंटर का कहर: 2 विहिप कार्यकर्ताओं समेत 3 की मौत, एटा लौट रहे दो बाइक सवारों को रौंदा
एटा में एक अनियंत्रित कैंटर ने दो बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में विश्व हिंदू परिषद के दो कार्यकर्ता शामिल हैं, जो सोरों से पंचकोसी परिक्रमा करके लौट रहे थे। एक अन्य मृतक बरेली से वापस आ रहा था। एक घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता एटा। थाना मिरहची क्षेत्र में अनियंत्रित कैंटर ने दो बाइक पर सवार चार लोगों को रौंद दिया, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। दो युवक पंचकोसी परिक्रमा से रविवार रात 11 बजे वापस बाइक से एटा लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रही दूसरी बाइक में एक अनियंत्रित कैंटर ने टक्कर मार दी।
इसके बाद दूसरी बाइक पर सवार लोग भी कैंटर की चपेट में आ गए। तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जब कि एक युवक घायल हुआ है जिसका हायर सेंटर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर थाने मैं खड़ा कर दिया है। मृतकों में विश्व हिंदू परिषद के दो कार्यकर्ता शामिल हैं।
सोरों में आयोजित पंचकोसी परिक्रमा से लौट रहे थे विश्व हिंदू परिषद के दो कार्यकर्ता
सोरों से पंचकोसी परिक्रमा लगाकर घर लौट रहे 28 वर्षीय वैभव जैन पुत्र ग्रीश चंद्र निवासी पुलिया गर्वी एटा एवं 43 वर्षीय अरतेंद्र कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह ठाकुर निवासी एमपी नगर कोतवाली नगर एटा की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली से किसी कार्य से वापस घर लौट रहे दूसरी बाइक पर सवार संदीप पुत्र रामकिशोर कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी असरौली कोतवाली देहात एटा ने भी मौके पर दम तोड़ दिया।
बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति आकाश उर्फ अनिल पुत्र रामवीर कश्यप उम्र 26 वर्ष निवासी असरौली थाना कोतवाली देहात को गंभीर रूप से घायलावस्था में मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चलता रहा, बाद में हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।
बरेली से वापस लौटते समय हादसे के शिकार हुए असरौली के युवक
सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना मिरहची पुलिस ने सड़क हादसे में तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिये एटा भिजवा दिया, वहीं भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने वाले कैंटर को कब्जे में लेकर थाने पर खड़ा करा दिया है। चालक भाग हुआ है।
सीओ सदर संकल्प दीप सिंह ने बताया कैंटर ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी थी जिसमें तीन लोगों की मौत हुई है। कैंटर चालक की तलाश की जा रही है।
