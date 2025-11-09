पुलिस वॉलीबॉल जोन प्रतियोगिता में एटा ने मारी बाजी, मथुरा दूसरे स्थान पर

जागरण संवाददाता, एटा। पुलिस लाइन में आयोजित आगरा जोन की 17वीं अंतरजनपदीय वालीबाल क्लस्टर प्रतियोगिता का समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने विजेता, उपविजेता टीमों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाते हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं।

एटा में आयोजित इस प्रतियोगिता में आगरा जोन के सभी जिले आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज और एटा की टीमों ने प्रतिभाग किया।

विजेता का खिताब किया अपने नाम शानदार मुकाबलों के बीच एटा की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि मथुरा की टीम उपविजेता रही। महिला वर्ग में एटा की टीम उपविजेता रही। वहीं पुरुष वर्ग में मथुरा की टीम विजेता और अलीगढ़ की टीम उपविजेता के रूप में उभरी। खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन ने दर्शकों और अधिकारियों की खूब सराहना बटोरी।

प्रतियोगिता में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब सिपाही रेनू चौहान एटा को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में करन एटा के ही चुने गए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी दीप्ति और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी उपनिरीक्षक विजय चौहान मथुरा रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि खेलों से व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा, एकता, अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है, जो पुलिस सेवा के लिए अत्यंत आवश्यक है।