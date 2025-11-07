एटा में ट्रक चालक को पेशाब पिलाने के दो आरोपित धरे, ट्रांसपोर्टर और मैनेजर की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, एटा। ट्रक चालक को शराब में पेशाब मिलाकर पिलाने और निर्वस्त्र कर पीटने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेजा गया है। पुलिस अब ट्रांसपोर्टर की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

पांच नवंबर को अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने मलावन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उसे गाजियाबाद के आरएलपीएल ट्रांसपोर्ट माधवपुर के मालिक मंजीत सिंह जागड़ और मैनेजर जीतू यादव निवासी शीतलपुर के कहने पर ट्रांसपोर्टर के स्थानीय कर्मचारी छोटे निवासी गल्ला निवासी, सोनू निवासी मलावन और दो अन्य आरोपितों ने अगवा कर लिया था। दो नवंबर को उसे कार में डालकर ले जाया गया और आरोपितों ने पेशाब मिलाकर शराब पिलाई, वीडियो भी बना लिया। बेहोशी की हालत में ट्रक चालक को सड़क किनारे पड़ा छोड़कर भाग गए।

इस घटना को लेकर पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और आरोपित सोनू और छोटू को मलावन थाना क्षेत्र के गांव हाड़ई से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने 4270 रुपये लूटने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपितों के पास से लूट के रुपये में से 700 रुपये और 17 हजार अन्य रुपये व एक मोबाइल फोन भी बरामद किया।