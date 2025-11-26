एटा में SIR के काम को समय से पूरा करने के लिए SDM ने की समीक्षा बैठक, BLO को दिए ये निर्देश
एटा में एसडीएम ने एसआईआर कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए समीक्षा बैठक की। बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने, मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने और नए मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने त्रुटियों को तत्काल ठीक करने और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
संवाद सहयोगी, अलीगंज। जिले में ए अधिकारी क्षेत्रों में जाकर धरातल पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो सके और बीएलओ व सुपरवाइजरों का मार्ग दर्शन किया जा सके। इसको लेकर बुधवार को अलीगंज व मिरहची में अधिकारी पहुंचे और समीक्षा की गई।
अलीगंज तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। समीक्षा में पाया गया कि व्यवसायिक व्यस्तताओं के चलते व्यापारी वर्ग फार्म भरने में पीछे है। इस पर एसडीएम ने व्यापार मंडल से अपील की, कि व्यापारी जल्द से जल्द अपने एसआइआर फार्म भरकर जमा करें।
एसडीएम ने किया बूथों का निरीक्षण
एसडीएम ने नगर के बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों की जांच की और उन्हें दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार है। चार दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने और समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।
मिरहची: ब्लाक मारहरा के कंपोजिट विद्यालय जारथल के बूथ संख्या 135 के बीएलओ व अनुदेशक मुकेश चंद्र ने एसआइआर गणना प्रपत्र की 100 प्रतिशत फीडिंग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर डीएम प्रेमरंजन सिंह ने उन्हें सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया।
खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि ब्लाक के बीएलओ शिक्षक उनके निर्देशन में 105 विधानसभा क्षेत्र के 94 बूथों पर 56 प्रतिशत आनलाइन फीडिंग कार्य समय रहते पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ब्लाक क्षेत्र के सभी बीएलओ शिक्षक बधाई के पात्र हैं।
