एटा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा अस्पताल किया सील, पॉली क्लीनिक को थमाया नोटिस
एटा में स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही, एक पॉली क्लीनिक को भी नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि क्लीनिक संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, एटा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को पिलुआ में एक मेट्रो पोली क्लीनिक को अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किया गया, जबकि निधौली कलां ब्लाक के नगला बंदी गांव में संचालित अपंजीकृत क्लीनिक (अस्पताल )को सील कर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की झोलाछाप अभियान की टीम ने संचालित निजी क्लीनिकों और पैथोलजी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिलुआ में स्थित मेट्रो पोली क्लीनिक में आवश्यक अभिलेख और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज अधूरे पाए गए। चिकित्सकीय पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन पर टीम ने संचालक को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
खाटू श्याम क्लीनिक पूरी तरह अपंजीकृत मिला
नगला बंदी गांव में संचालित खाटू श्याम क्लीनिक पूरी तरह अपंजीकृत पाया गया। यहां बिना पंजीकरण और आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता नहीं होने पर संचालित करने की सूचना पर टीम ने छापा मारा। मौके पर प्राथमिक जांच में क्लीनिक का कोई लाइसेंस या मान्यता पत्र नहीं दिखाया जा सका। इस पर टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया।
एसीएमओ डा़ सुधीर मोहन ने बताया कि अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ जिला स्तर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे इलाज के लिए केवल पंजीकृत अस्पतालों और चिकित्सकों के पास ही जाएं। जो भी क्लीनिक या पैथोलाजी बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।