एटा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा अस्पताल किया सील, पॉली क्लीनिक को थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, एटा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को पिलुआ में एक मेट्रो पोली क्लीनिक को अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किया गया, जबकि निधौली कलां ब्लाक के नगला बंदी गांव में संचालित अपंजीकृत क्लीनिक (अस्पताल )को सील कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग की झोलाछाप अभियान की टीम ने संचालित निजी क्लीनिकों और पैथोलजी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिलुआ में स्थित मेट्रो पोली क्लीनिक में आवश्यक अभिलेख और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज अधूरे पाए गए। चिकित्सकीय पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन पर टीम ने संचालक को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

खाटू श्याम क्लीनिक पूरी तरह अपंजीकृत मिला नगला बंदी गांव में संचालित खाटू श्याम क्लीनिक पूरी तरह अपंजीकृत पाया गया। यहां बिना पंजीकरण और आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता नहीं होने पर संचालित करने की सूचना पर टीम ने छापा मारा। मौके पर प्राथमिक जांच में क्लीनिक का कोई लाइसेंस या मान्यता पत्र नहीं दिखाया जा सका। इस पर टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया।