    यूपी के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, अब ICU के लिए नहीं भागना पड़ेगा सैफई-आगरा

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    एटा जिले के वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का आधुनिक आईसीयू शुरू होने जा रहा है। अब गंभीर मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा, उन्हें यहीं बेहतर इलाज मिलेगा। आईसीयू में आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। प्राचार्य ने बताया कि अब जिले के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ही बड़े शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

    जागरण संवाददाता, एटा। कभी गंभीर मरीज के स्वजन सबसे पहले एंबुलेंस ढूंढते थे और फिर सोचते थे कि सैफई जाएं या आगरा लेकिन अब जनपद के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कालेज में 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू शुरू होने जा रहा है और यहां पर कार्य की शुरूआत हो गई है। जहां वही सुविधाएं मौजूद होगीं, जो किसी बड़े शहर के अस्पताल में मिलती हैं।

    अब तक मेडिकल कालेज में गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को रेफर कर दिया जाता था। सफर की थकान, देर से पहुंचना और रास्ते में बढ़ता खतरा, ये सब अब अतीत की बात हो जाएगी। नया आईसीयू आधुनिक मानिटरिंग सिस्टम, कार्डियक मशीनें, वेंटिलेटर, आक्सीजन सपोर्ट और जीवनरक्षक उपकरणों से सुसज्जित होंगे। यहां 24 घंटे प्रशिक्षित डाक्टरों और नर्सों की टीम तैनात रहेगी।

    बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है लक्ष्य

    प्राचार्य डा. बलबीर ने बताया हमारा लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। अब जिले के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बड़े शहर जैसी सभी सुविधाएं मेडिकल कालेज में उपलब्ध होगी। व्यापारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी मेडिकल कालेज प्रशासन की सराहना की है।

    उनका कहना है कि इससे न केवल जानें बचेंगी, बल्कि गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ भी घटेगा। बताया कि आईसीयू शुरू होने से न केवल गंभीर मरीजों को लाभ होगा, बल्कि यह मेडिकल कालेज को सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की ओर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब जनपद में इलाज का मतलब सिर्फ दवा नहीं, बल्कि भरोसे की नई शुरुआत है, जहां जिंदगी की जंग अब अपने ही जिले में लड़ी और जीती जाएगी।