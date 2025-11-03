यूपी के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, अब ICU के लिए नहीं भागना पड़ेगा सैफई-आगरा

जागरण संवाददाता, एटा। कभी गंभीर मरीज के स्वजन सबसे पहले एंबुलेंस ढूंढते थे और फिर सोचते थे कि सैफई जाएं या आगरा लेकिन अब जनपद के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कालेज में 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू शुरू होने जा रहा है और यहां पर कार्य की शुरूआत हो गई है। जहां वही सुविधाएं मौजूद होगीं, जो किसी बड़े शहर के अस्पताल में मिलती हैं।



अब तक मेडिकल कालेज में गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को रेफर कर दिया जाता था। सफर की थकान, देर से पहुंचना और रास्ते में बढ़ता खतरा, ये सब अब अतीत की बात हो जाएगी। नया आईसीयू आधुनिक मानिटरिंग सिस्टम, कार्डियक मशीनें, वेंटिलेटर, आक्सीजन सपोर्ट और जीवनरक्षक उपकरणों से सुसज्जित होंगे। यहां 24 घंटे प्रशिक्षित डाक्टरों और नर्सों की टीम तैनात रहेगी।