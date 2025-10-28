एटा में पहले बंधक बनाकर कराई शादी, अब थाने में रजामंदी होने पर दोबारा लेंगे फेरे
एटा में एक युवती को बंधक बनाकर शादी कराई गई। बाद में, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, दोनों पक्षों ने थाने में रजामंदी जताई। अब, वे दोबारा शादी करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों परिवारों की सहमति है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
संवाद सहयोग, अलीगंज। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बिचपुरी में सोमवार को शादी को लेकर अजब-गजब ड्रामा हो गया। आरोप है कि एक युवक को बंधक बनाकर बिना पंडित के सात फेरे डलवा दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को छुड़ाकर थाने ले आई, लेकिन थोड़ी देर बाद दुल्हन भी मायके वालों के साथ वहां पहुंच गई और उसने साफ कहा कि हम दोनों की मर्जी से शादी हुई है।
युवक राहुल निवासी गांव बागवाला जो कि दिल्ली में मजदूरी करता है, अपने चाचा की ससुराल बिचपुरी गया था। राहुल का कहना है कि लड़की पक्ष ने उसे जबरन रोक लिया और शादी कराने का दबाव बनाया। किसी तरह भागने की कोशिश की, मगर पकड़कर फेरे डलवा दिए गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
उधर, युवक के पिता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल को मुक्त कराया। थाने में दोनों पक्षों के आने के बाद माहौल गर्माता गया। युवती ने पुलिस को बताया कि वह राहुल को पहले से जानती है और अपनी मर्जी से शादी की है।
काफी देर तक मान-मनौव्वल और तकरार के बाद थाने में पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि अब दोनों की पूर्ण रीति-रिवाज के साथ औपचारिक शादी कराई जाएगी। इसके लिए मुहूर्त निकाला जाएगा।
पुलिस ने भी दोनों पक्षों से समझौते का पालन करने को कहा। अलीगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर ने बताया कि दोनों परिवारों में सहमति बन गई है और अब विधि-विधान से विवाह कराया जाएगा।
