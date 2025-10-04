Language
    आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने 370 महिलाओं को सौंपे गोवंशी, दी जाएगी ट्रेनिंग

    By Anil Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत एटा जिले में 370 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोवंशी प्रदान किए गए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए इस समर्थन से महिलाएं दूध उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकेंगी। सरकार उन्हें पशुपालन का प्रशिक्षण भी देगी ताकि वे अच्छी तरह से देखभाल कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

    महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 370 गोवंशी सौंपे। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की ओर से 370 महिलाओं को गोवंशी प्रदान किए गए।

    यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    गोशालाओं में संरक्षित दुधारू गोवंशी को सहभागिता योजना के तहत पात्र महिलाओं को उपलब्ध कराया गया है। इससे महिलाएं न केवल दूध उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सकेंगी, बल्कि अतिरिक्त दूध की बिक्री से परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगी। इस पहल से ग्रामीण अंचल में महिलाओं की भागीदारी पशुपालन और डेयरी व्यवसाय में बढ़ेगी, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार का साधन भी प्राप्त होगा। 

    प्रशिक्षण भी दिया जाएगा

    सीवीओ डा. रामबृज राम ने बताया कि मिशन शक्ति शुरू होने के बाद जनपद में 370 गायों को सहभागिता योजना के तहत दिया जा चुका है। गोवंशी प्राप्त करने वाली महिलाओं को पशुपालन के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे सही ढंग से देखभाल, पोषण और दूध उत्पादन में दक्ष हो सकें।

    सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं स्वयं पर निर्भर बनें और अपने परिवार की जिम्मेदारी को आत्मविश्वास के साथ संभाल सकें। बताया कि मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है।

    उन्होंने कहा कि गोवंशी पालन से जहां एक ओर महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सरकार की इस योजना से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है।