विद्युत कर्मचारियों को मिला नया सुरक्षा कवच, अब कर्मचारियों को करंट लगने से बचाएगा ये डिवाइस

जागरण संवाददाता, एटा: विद्युत कर्मचारियों को हादसे से बचाने के लिए नया तरीका शुरू किया गया है। जिसमें काम करने वाले कर्मियों को विशेष तरह के डिवाइस वाले हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के नजदीक पहुंचते ही बताएगा कि विद्युत आपूर्ति सुचारू है या नहीं। इससे तार आदि ठीक करते वक्त होने हादसों में अंकुश लगाया जा सकेगा। शहर के साथ ही कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में लाइनमैनों को हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं।

खंभों पर चढ़कर कर्मचारी लाइन ठीक करने का काम करते हैं। इसके लिए बिजली घरों से शटडाउन लिया जाता है। इसके बाद भी कभी-कभी लाइनमैन को सूचना दिए बिना विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाती है या फिर शटडाउन लेन के बाद आपूर्ति बंद नहीं की जाती है। जबकि कर्मचारी विद्युत आपूर्ति बंद होने के चक्कर में तारों को पकड़ लेते हैं। जिससे उनके झुलसने के साथ ही ऊंचाई से गिर कर जाम गवांने जैसी घटनाएं हो जाती हैं।

जिससे विभाग में कर्मचारी की कमी होने के साथ ही मृतक के स्वजनों को काफी परेशानी होती है। इस तरह की दिक्कताें पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत निगम की तरफ से नया कदम उठाया गया है। जिसमें उन्हें विशेष डिवाइस लगे हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के पास पहुंचने से पहले बता देगा कि तारों में करंट प्रवाहित हो रहा है।