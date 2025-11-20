Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत कर्मचारियों को मिला नया सुरक्षा कवच, अब कर्मचारियों को करंट लगने से बचाएगा ये डिवाइस

    By Vinay Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग ने कर्मचारियों को करंट से बचाने के लिए नई डिवाइस पेश की है। यह डिवाइस बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं कम होंगी। विभाग कर्मचारियों को डिवाइस के उपयोग का प्रशिक्षण देगा, ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विशेष डिवाइस लगा हेलमेट पहना कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, एटा: विद्युत कर्मचारियों को हादसे से बचाने के लिए नया तरीका शुरू किया गया है। जिसमें काम करने वाले कर्मियों को विशेष तरह के डिवाइस वाले हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के नजदीक पहुंचते ही बताएगा कि विद्युत आपूर्ति सुचारू है या नहीं। इससे तार आदि ठीक करते वक्त होने हादसों में अंकुश लगाया जा सकेगा। शहर के साथ ही कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में लाइनमैनों को हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खंभों पर चढ़कर कर्मचारी लाइन ठीक करने का काम करते हैं। इसके लिए बिजली घरों से शटडाउन लिया जाता है। इसके बाद भी कभी-कभी लाइनमैन को सूचना दिए बिना विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाती है या फिर शटडाउन लेन के बाद आपूर्ति बंद नहीं की जाती है। जबकि कर्मचारी विद्युत आपूर्ति बंद होने के चक्कर में तारों को पकड़ लेते हैं। जिससे उनके झुलसने के साथ ही ऊंचाई से गिर कर जाम गवांने जैसी घटनाएं हो जाती हैं।

    जिससे विभाग में कर्मचारी की कमी होने के साथ ही मृतक के स्वजनों को काफी परेशानी होती है। इस तरह की दिक्कताें पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत निगम की तरफ से नया कदम उठाया गया है। जिसमें उन्हें विशेष डिवाइस लगे हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के पास पहुंचने से पहले बता देगा कि तारों में करंट प्रवाहित हो रहा है।

    जिसकी जानकारी होते ही लाइनमैन उस वक्त काम नहीं करेगें। जिससे झुलसने, मरने जैसी घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। वहीं अधिशासी अभियंता सत्यनारायण ने बताया कि हेलमेट में लगा डिवाइस तारों के नजदीक पहुंचते ही टू-टू की आवाज करने लगता है। जिससे कर्मचारी को पता लग जाता है कि तारों में विद्युत आपूर्ति सूचारू है। इस तरह की सुविधा से हादसों पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।