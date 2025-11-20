विद्युत कर्मचारियों को मिला नया सुरक्षा कवच, अब कर्मचारियों को करंट लगने से बचाएगा ये डिवाइस
उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग ने कर्मचारियों को करंट से बचाने के लिए नई डिवाइस पेश की है। यह डिवाइस बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं कम होंगी। विभाग कर्मचारियों को डिवाइस के उपयोग का प्रशिक्षण देगा, ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, एटा: विद्युत कर्मचारियों को हादसे से बचाने के लिए नया तरीका शुरू किया गया है। जिसमें काम करने वाले कर्मियों को विशेष तरह के डिवाइस वाले हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के नजदीक पहुंचते ही बताएगा कि विद्युत आपूर्ति सुचारू है या नहीं। इससे तार आदि ठीक करते वक्त होने हादसों में अंकुश लगाया जा सकेगा। शहर के साथ ही कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में लाइनमैनों को हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं।
खंभों पर चढ़कर कर्मचारी लाइन ठीक करने का काम करते हैं। इसके लिए बिजली घरों से शटडाउन लिया जाता है। इसके बाद भी कभी-कभी लाइनमैन को सूचना दिए बिना विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाती है या फिर शटडाउन लेन के बाद आपूर्ति बंद नहीं की जाती है। जबकि कर्मचारी विद्युत आपूर्ति बंद होने के चक्कर में तारों को पकड़ लेते हैं। जिससे उनके झुलसने के साथ ही ऊंचाई से गिर कर जाम गवांने जैसी घटनाएं हो जाती हैं।
जिससे विभाग में कर्मचारी की कमी होने के साथ ही मृतक के स्वजनों को काफी परेशानी होती है। इस तरह की दिक्कताें पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत निगम की तरफ से नया कदम उठाया गया है। जिसमें उन्हें विशेष डिवाइस लगे हेलमेट दिए गए हैं। जो तारों के पास पहुंचने से पहले बता देगा कि तारों में करंट प्रवाहित हो रहा है।
जिसकी जानकारी होते ही लाइनमैन उस वक्त काम नहीं करेगें। जिससे झुलसने, मरने जैसी घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। वहीं अधिशासी अभियंता सत्यनारायण ने बताया कि हेलमेट में लगा डिवाइस तारों के नजदीक पहुंचते ही टू-टू की आवाज करने लगता है। जिससे कर्मचारी को पता लग जाता है कि तारों में विद्युत आपूर्ति सूचारू है। इस तरह की सुविधा से हादसों पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।
