स्मार्ट मीटर हैं तो बिजली विभाग के ऑफिस भागने का झंझट खत्म, इस एप से घर बैठे जमा करें बिल

जागरण संवाददाता, एटा। इनदिनों अधिकांश उपभोक्ताओं के घर, प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जिसे लेकर रीडिंग निकालने की कवायद कर्मचारियों की कम हो गई है। हालांकि लोग कर्मचारी के पहुंचने पर निकलने वाली रीडिंग से बिल भुगतान करने के भरोसे रह रहे हैं और बिल जमा नहीं करते।

ऐसे में बकाया बिल होने पर उनकी विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। इससे बचने के लिए विद्युत वितरण निगम ने ऊर्जावान एप शुरू किया है। जिसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल पर बिल संबंधी जानकारी पा सकते हैं। साथ ही बिल अदा करके सप्लाई बाधित होने की किल्लत से बच सकते हैं।

उपभोक्ताओं को दी जा रही जानकारी, लोग घर बैठे ही अदा करते हैं बिल

स्मार्ट मीटर लगने के बाद कर्मचारियों की कवायद काफी हद तक कम हुई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं काे भी बिल अदा करने के लिए भागदौड़ करने से राहत हुई है। हालांकि उन्हें मोबाइल पर डिजिटल तरीके से कवायद करनी है। इसके लिए विद्युत वितरण निगम की तरफ से विभागीय वेबसाइड पर ऊर्जावान पोर्टल शुरू किया है। जिसको लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड़ करके अपना बिल भुगतान, कनेक्शन कटने की स्थित का पता लगा सकते हैं। जिससे उन्हें विद्युत सप्लाई बाधित होने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

स्मार्ट मीटर वालों को लेना चाहिए सुविधा का लाभ इसके साथ ही निगम की तरफ से विभागीय वेबसाइड पर इस तरह की जानकारी के लिए सुविधा सुचारू की है। ऐसे में स्मार्ट मीटर लगने वाले लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग की तरफ से कवायद की जा रही है।