e-KYC ना कराने पर अब नहीं मिलेगी ये बड़ा लाभ, एटा के 13 लाख 14 हजार लोग होंगे प्रभावित

जागरण संवाददाता, एटा। सरकार कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करा रही है। जिससे कार्ड धारक के परिवार में पता लग सके कि वास्तविकता में कितनी यूनिट हैं। इसे लेकर ई-केवाईसी कराई जा रही है। इसके लिए राशन की दुकानों पर निशुल्क व्यवस्था की गई है।

इतने लोगों को मिल रहा खाद्यान्न जिले में 13 लाख 14 हजार अधिक यूनिट का खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। जिनकी ई-केवाईसी कराने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। जिसे लेकर जिले के अधिकारियों ने जागरूकता कैंप आदि लगाते हुए 12 लाख यूनिट की यह प्रक्रिया पूरी करा दी है।