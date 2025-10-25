एटा–जलेसर हाईवे का काम अधूरा, 51 KM के रास्ते में उड़ रहा धूल का गुबार

सड़क से उठने वाली धूल ने जीना दूभर कर दिया है। गांवों में सांस और त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। हादसे रोज होते हैं, लेकिन विभाग सोया हुआ है।

अमन सागर, हीरा नगर



लाख शिकायतों के बाद भी न काम शुरू होता है, न किसी अधिकारी-ठेकेदार पर कार्रवाई। यह सरासर लापरवाही है।

राजीव दास, निधौली कलां रोड

जिम्मेदार कौन?

स्थानीय जनता का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह उदासीन हैं। निर्माण की धीमी गति पर जिला प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। परियोजना की समयसीमा पूरी होने के बावजूद काम का महज एक हिस्सा ही हो पाया है।

समाधान क्या?

यदि एनएचए समयबद्ध तरीके से निर्माण शुरू कराए और मौके पर नियमित निगरानी रखे, तो इस मार्ग को जल्दी ही उपयोगी बनाया जा सकता है। लाखों लोगों की परेशानी कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है।



निर्माण में तकनीकी खामियां आने और एनजीटी व सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में देरी के चलते विलंब हुआ है। नूंहखास की ओर डामरीकरण का ट्रायल शुरू कराया गया है। परीक्षण के बाद विधिवत कार्य कराया जाएगा।

-रवीन्द्र जायसवाल, अधिशाषी अभियंता एनएचए इटावा