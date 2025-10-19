एटा: दीवाली पर गुरुग्राम से बाइक पर जा रहे थे घर, सड़क हादसे में ममेरे-फुफेर भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, एटा। थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर समीप रविवार सुबह सात बजे अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार जनपद हरदोई निवासी ममेरे फुफेरे-भाई की मृत्यु हो गई। जबकि भतीजा घायल हो गया। इसके अलावा कोतवाली देहात क्षेत्र में शनिवार शाम को कार में मैक्स पिकअप ने टक्कर मार दी। इससे कार सवार जनपद फिरोजाबाद निवासी युवक की मृत्यु हो गई।पुलिस जांच कर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

गुरुग्राम से जा रहे थे घर जनपद हरदोई थाना पिहानी निवासी 20 वर्षीय अभिषेक अपने मामा के लड़के 24 वर्षीय अनुज कुमार निवासी पहेलिया हरदोई एवं गांव के ही भतीजे संजय के साथ गुडगांव से बाइक पर सवार होकर दीपावली के त्योहार पर घर जा रहे थे। उनकी बाइक थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर समीप पहुंची ही थी। उसी समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए।

घटना को देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। उसी समय लोगों ने राहत कार्य करते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने अनुज और अभिषेक का मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने मामले की जानकारी स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए थे।