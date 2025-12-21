100 बीघा फसल पानी-पानी... सिंचाई विभाग की लापरवाही से एटा कि किसान परेशान

संवाद सहयोगी जागरण, सकीट। क्षेत्र में बंबा की खंदी कटने से करीब सौ बीघा से अधिक किसानों की फसल जलमग्न हो गई। इस घटना से सकीट, नोरंगाबाद एवं नगला मनीराम के किसानों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। पीड़ित किसानों ने बताया कि शुक्रवार रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन शनिवार सुबह जब वे खेतों पर पहुंचे तो चारों ओर पानी भरा मिला। बंबा की खंदी कटी हुई थी, जिससे तेज गति से पानी खेतों में फैल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंचाई विभाग की लापरवाही से बंबा की खंदी कटने का आरोप



किसानों ने पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में आपसी चंदा एकत्र कर जेसीबी मंगाई गई, कड़ी मशक्कत के बाद खंदी को रोका जा सका। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते खंदी नहीं रुकती तो और अधिक फसल नष्ट हो सकती थी। तब तक सरसों, गेहूं और लहसुन की करीब सौ बीघा से अधिक फसल जलमग्न हो चुकी थी। फसलों में चारों ओर पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है।