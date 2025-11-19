एटा में डायल 112 टीम पर हमला, दो पुलिसकर्मी घायल! झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस टीम
एटा के चमन नगरिया गांव में डायल 112 टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भीड़ ने बदसलूकी की और पथराव किया। पुलिस ने छह आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है।
जागरण संवाददाता, एटा। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के चमन नगरिया गांव में मंगलवार रात आपसी झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ द्वारा किए गए पथराव और मारपीट में एक होमगार्ड और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया, गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
चमन नगरिया में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव
मंगलवार रात 9 बजे झगड़े की जानकारी मिलते पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने पर अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए। हमले में पीआरवी यूपी 32–5586 पर तैनात होमगार्ड प्रेमपाल और सिपाही पंकज घायल हो गए। भीड़ ने पीआरबी वैन के शीशे भी तोड़ दिए। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
छह आरोपी हिरासत में, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी अलीगंज नीतीश गर्ग अन्य पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों और पुलिस टीम के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की दिखाई दे रही है।
घायल दिलशाद ने बताया कि झगड़े की शुरुआत सलमान पुत्र सरवर से हुई थी। पूछताछ के दौरान संजय नामक व्यक्ति वहां पहुंचा और पुलिस टीम के साथ विवाद बढ़ा दिया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए।
