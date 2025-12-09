Language
    साइबर गैंग से रहें सावधान! 3 लोगों से 1.18 करोड़ की ठगी, एक पीड़ित ने खेत ऑनलाइन गेम में गंवाए 60 लाख

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:53 AM (IST)

    एटा में साइबर ठगों ने तीन लोगों से 1.18 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। एक व्यक्ति को ऑनलाइन गेम में लाभ के नाम पर 60 लाख, दूसरे को ट्रेडिंग के नाम पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। साइबर गैंग बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं। जिले के तीन लोगों से साइबर ठगों ने एक करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। एक व्यक्ति से ऑनलाइन गेम में लाभ दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये साइबर ठगों ने ठग लिए। जबकि दूसरे व्यक्ति से ट्रेडिंग के नाम पर 13.5 लाख रुपये और तीसरे व्यक्ति से ऑनलाइन वर्क का झांसा देकर 45 लाख रुपये ठग लिए गए। तीनों पीड़ितों ने अलग-अलग एफआइआर दर्ज कराईं हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रेडिंग के नाम पर 13.57, ऑनलाइन वर्क का झांसा देकर ठगे 45 लाख


    कोतवाली देहात क्षेत्र में साइबर ठगों ने धीरेंद्र कुमार निवासी यूसुफपुर उर्फ नगला धनी कोतवाली देहात को निशाना बनाया। इसी वर्ष साइबर ठगों ने उसे मोबाइल गेम का लिंक भेजा, धीरे-धीरे धीरेंद्र गेम खेलने लगा। इस गेम में ठगों ने उससे संपर्क करके बड़ा लालच दिया और 60 लाख रुपये कई बार में विभिन्न अकाउंट में डलवा लिए। उसे झांसा दिया गया कि बड़ा लाभ होगा। पैसा डाले जाने के बाद जिन नंबरों से फोन आते थे उन नंबरों पर धीरेंद्र संपर्क करता रहा, मगर किसी ने भी काल रिसीव नहीं की। जब वह ठगी का शिकार हो गया तब उसकी आंखें खुली और पुलिस के पास जाकर दुखड़ा रोया। अब कोतवाली देहात में अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    ऑनलाइन वर्क का दिया झांसा


    थाना मिरहची क्षेत्र में गांव नगला जवाहरी के रहने वाले विकास कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2025 में गांव कोरवत रेहता थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र के रहने वाले अरविंद कुशवाह ने उससे ऑनलाइन वर्क का झांसा देकर 45 लाख रुपये ठग लिए। यह पैसा आरोपित द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट नंबरों पर कई बार में डलवाया गया। पीड़ित का कहना है कि एक बार तो उसे आरोपित ने अपने पास बुला लिया और कहा कि अगर वह पैसा जमा कर दे तो उसे आनलाइन वर्क की एजेंसी मिल जाएगी। इसके लिए सिक्योरिटी मनी 45 लाख रुपये बताई। यह पैसा आरोपित ने ठग लिया। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    ट्रेडिंग के नाम पर ठगी


    जलेसर कोतवाली क्षेत्र में गांव समसपुर के रहने वाले सुखवीर सिंह से एक महिला सहित पांच लोगों ने 13 लाख 57 हजार 429 रुपये ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए। पीड़ित का कहना है कि उससे अदिति वर्मा नाम की युवती, अतुल सिंह, राजेश, डा. शाह और विजय कुमार नाम के लोगों ने फोन पर संपर्क किया और ट्रेडिंग के लिए उकसाया। ट्रेडिंग के नाम पर पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया। इस मामले की भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    जलेसर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।