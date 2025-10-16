दरोगा सहित दो लोगों के खाते से उड़ाए 3.90 लाख, इस ट्रिक से पलक झपकते गायब कर दिए पैसे
एटा में कोतवाली देहात में तैनात दारोगा सहित दो लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया है। एसआई के खाते से एक लाख और दूसरे व्यक्ति के खाते से दो लाख 90 हजार रुपये निकाले गए। कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर फोन करने और ऐप डाउनलोड कराने के बाद खाते से पैसे निकाले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवादददाता, एटा। कोतवाली देहात में तैनात दारोगा सहित दो लोगों से साइबर ठगी कर ली गई। एसआइ के खाते से एक लाख और दूसरे व्यक्ति के खाते से दो लाख 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। मामले की दर्ज हुई रिपोर्ट पर पुलिस जांच कर आरोपितों का पता लगा रही है।
कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी व्यक्ति के फोन कर कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर मोबाइल पर एप डाउनलोड़ करा दिया। इसके बाद उसके खाते से अलग-अलग तिथियों में दो लाख 90 हजार रुपये निकाल लिए। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस जांच कर कार्रवाई कर रही है।
पुलिस को क्या मिली शिकायत?
कोतवाली नगर क्षेत्र के मुहल्ला अबंतीवाई नगर निवासी धनीराम ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उनके फोन पर 13 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया था। जिसके दौरान आरोपित ने खुद को टाटा प्ले कस्टमर केयर कर्मचारी बताया। इसके बाद आरोपित ने उसके मोबाइल पर हेल्पडेस्क होस्ट एप डाउनलोड़ करा दिया। इसके बाद उसका मोबाइल हैक कर लिया। उसके बाद एसबीआई खाते से 13 से 14 अक्टूबर तक दो लाख 90 हजार रुपये आरोपित ने निकाल लिए।
इसकी जानकारी पीड़ित को मोबाइल पर संदेश आने पर हुई। जिसे लेकर उन्होंने बैंक में संपर्क करते हुए मामले की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली देहात में तैनात एसआइ सतेंद्र सिंह के खाते को आरोपितों ने हैक कर लिया।
इसके बाद सात सितंबर को उनके खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए। इसकी रिपोर्ट दारोगा ने थाना काेतवाली देहात में दर्ज कराई है। वहीं थाना प्रभारी कोतवाली देहात जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर पर एसआई की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। जांच कर आरोपितों का पता लगाया जा रहा है।
