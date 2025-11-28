सात साल की बच्ची को खेत में ले जाकर किशोर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 30 साल की सजा

जागरण संवाददाता, एटा। थाना पिलुआ क्षेत्र में खेत पर ले जाकर सात वर्ष की बच्ची के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया था। जिसकी रिपोर्ट लड़की की मां ने थाना पिलुआ में दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे।

सुनवाई के दौरान किशोर दोषी पाया गया। जिसे लेकर कोर्ट ने उसे 30 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है। थाना पिलुआ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मां ने बताया था कि 24 अक्टूबर 2018 को उसकी सात वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला किशोर उसे अपने साथ बहलाफुसलाकर अपने खेत पर ले गया था।

जहां बच्ची के साथ आरोपित ने दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी बच्ची ने घर पहुंच मां को दी। इसके बाद मां ने मामले की रिपोर्ट किशोर के खिलाफ दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे।