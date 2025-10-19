डाकघरों में बुकिंग का समय बदला: ग्राहकों की सुविधा बढ़ी, तीन शिफ्टों में 24 घंटे हो सकेंगी रजिस्ट्री
एटा और कासगंज के डाकघरों में बुकिंग के समय में बदलाव किया गया है। अब ग्राहकों को डाक सेवाएं अधिक समय तक मिलेंगी। एटा के प्रधान डाकघर में 24 घंटे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारी काम करेंगे। अन्य उप डाकघरों में भी समय बदला गया है ताकि लोगों को सुविधा हो और वे डाक सेवाओं का अधिक लाभ उठा सकें।
जागरण संवाददाता, एटा। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने डाकघरों के बुकिंग काउंटर समय में परिवर्तन किया है। यह व्यवस्था एटा और कासगंज जनपद के कुछ प्रमुख डाकघरों में अस्थायी रूप से लागू की गई है। इस परिवर्तन से ग्राहकों को डाक सेवाओं का लाभ अधिक समय तक और सहज रूप से मिल सकेगा।
मुख्य डाकघर तीन शिफ्टों में चौबीस घंटे हो सकेंगी रजिस्ट्री
यह बदलाव ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि हर व्यक्ति को डाक सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। विभाग का कहना है कि इससे न केवल ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि डाक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में भी सुधार आएगा। प्रधान डाकघर एटा में अब 24 घंटे डाक बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए तीन शिफ्टों का निर्धारण किया गया है।
चार अन्य उप डाकघरों में सुबह आठ से 16 बजे तक मिलेगी सुविधाएं
पहली शिफ्ट रात 12 से सुबह आठ बजे तक, दूसरी शिफ्ट आठ से 16 बजे तक और तीसरी शिफ्ट 16 से रात 12 बजे तक संचालित होगी। इस कदम से अब ग्राहक दिन-रात किसी भी समय स्पीड पोस्ट, पार्सल, रजिस्ट्री, ज्ञान पोस्ट समेत अन्य डाक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इसके साथ ही जलेसर उपडाकघर, अलीगंज, कासगंज और साेरों में नया समय आठ से 16 बजे तक रहेगा। जबकि गंजडुंडवारा सात से 15 बजे तक कियागया है।
मुख्य डाकघर एटा मंडल अधीक्षक सुशील कुमार शुक्ल ने बताया कि पूर्व में बुकिंग काउंटर का समय नौ से 15.30 बजे तक था। ग्राहकों की सुविधाओं के अनुसार समय में परिवर्तन किया गया है। ताकि डाक विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ लोग उठा सकें। डाक विभाग द्वारा ग्राहक सेवा के स्तर को नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
