अब महंगे इलाज से राहत... यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में कैंसर की जांच शुरू, शुरुआती अवस्था में होगी पहचान
वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज, एटा में कैंसर की जांच शुरू हो गई है। अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप मशीन से विशेषज्ञ डॉक्टर सैंपल की जांच करेंगे, जिससे बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही पहचान हो सकेगी और सही इलाज शुरू किया जा सकेगा। इस सुविधा से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, एटा। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अब मरीजों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। कॉलेज में अब कैंसर की जांच की सुविधा शुरू की जा रही है।
यह सुविधा शुरू होने के बाद जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। अब तक कैंसर की जांच के लिए लोगों को आगरा, अलीगढ़ या लखनऊ जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी।
माइक्रोस्कोप मशीन कैंसर विशेषज्ञ करेंगे लैब में जांच
कैंसर संबंधी गांठ या संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर अब मेडिकल कालेज में ही जांच की जा सकेगी। इसके लिए माइक्रोस्कोप मशीन की व्यवस्था की गई है। इस मशीन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक सैंपल की सूक्ष्म जांच कर सकेंगे। यह जांच कैंसर विशेषज्ञ डा. अंकिता शर्मा द्वारा की जाएगी। यह सुविधा मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब जिले के मरीजों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस सुविधा से प्रारंभिक अवस्था में ही रोग की पहचान कर उपचार शुरू किया जा सकेगा, जिससे मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी।
प्रारंभिक अवस्था में ही रोग की पहचान कर शुरू किया जा सकेगा इलाज
मेडिकल कालेज के सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि नई माइक्रोस्कोप मशीन से गांठ या कोशिकाओं के सैंपल की गहराई से जांच की जा सकती है, जिससे रोग की सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। इससे डाक्टरों को सटीक उपचार योजना बनाने में सुविधा होगी। जनपद के लोगों ने मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा को एक बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि अब मरीजों को न तो लंबी दूरी तय करनी होगी और न ही महंगा इलाज करवाने का बोझ उठाना पड़ेगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिला के लिए एक नई दिशा साबित होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।