'आउटसोर्स से नौकरियां दी जा रहीं हैं, इसलिए काबिल बनकर आगे बढ़ो', पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एटा में बोले

पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एटा में क्षत्रियों से भगवान राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को रोजगार सृजन और अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी। क्षत्रिय समाज को देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने एकता और सेवाभाव पर जोर दिया। रोड शो में मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया।

जागरण संवाददाता, एटा। पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रियों से कहा कि भगवान राम के आदर्शों पर चलकर विजय प्राप्त करना लक्ष्य बनाएं। विजयश्री पाने के लिए शुभ कर्म करो। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दो, इतिहास से ज्ञान अर्जित कर दूसरों में बांटो। शिक्षा से पहले स्वास्थ्य भी जरूरी है इसलिए युवा अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें।

क्षत्रिय सम्मेलन में प्रतिभाओं का किया गया सम्मान यहां एटा क्लब में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि भगवान राम ने आदर्शों पर चलकर लंका पर विजय प्राप्त की। उनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता है, तभी उन्होंने वन में अपनी सेना बना ली और लंका पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह से हर क्षत्रिय में नेतृत्व कौशल होना चाहिए।

भगवान राम बहुत ही दयालु हैं, वे सबके लिए सहज हैं। सतयुग में सबरी के लिए सहज हो गए, सबरी के झूठे बेर खा लिए। इसी तरह से जीवन में सहजता बहुत आवश्यक है। क्षत्रियों का तो यह धर्म है कि सहज बनकर लोगों की मदद करें। हमारे महापुरुष जितने बलवान थे उतने ही सहज और सरल स्वभाव के थे, जो कभी अपने फर्ज से नहीं डिगे।

शहर में किया रोड शो, सड़कों पर दिखी भगवा आभा पूर्व सांसद ने कहा, कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाईं, मगर अपने राज्य की रक्षा की। आज युवाओं के कंधों पर रक्षा का भार है। भारत माता की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय युवा नौकरी तलाश रहे हैं, नौकरी लेने के लिए मत भटको, बल्कि इस काबिल बनो कि दूसरों को नौकरी दे सकें। जैसे शिक्षा जरूरी है वैसे ही अच्छा स्वास्थ्य भी आवश्यक है।

पूर्व सांसद ने कहा, कि हमें अपनी सेहत की रक्षा करनी होगी, अपने अंदर आत्मबल बनाए रखना होगा, तभी हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। आज चुनौतियां अधिक हैं और रोजगार के साधन काफी कम हैं। आउटसोर्स से नौकरियां दी जा रहीं हैं। इसलिए काबिल बनकर आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी तरक्की करेगा और भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा।

एमएलसी ने कही ये बात एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा देश पर जब भी विपत्ति आई है आगे बढ़कर काम किया है। हम शस्त्रों की पूजा करना जानते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। आन, वान और शान के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन सम्मान पर आघात नहीं सहन किया। युवाओं को अपने हौसले बुलंद रखने होंगे, ताकि जब भी देश के लिए आवश्यकता पड़े तो आगे आ सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत आवश्यक है, युवाओं को खूब पढ़ना चाहिए।

हमारा लक्ष्य उच्च पदों पर आसीन होना चाहिए। हम छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें और पूरा करते हुए आगे बढ़ें। अपने इतिहास से सीख लें कि पूर्व में हम क्या थे और अब क्या हैं। हमें संस्कारवान बनना होगा, अपने बच्चों को संस्कारशील शिक्षा देनी होगी।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान बबलू ने कहा कि हम सब अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा सेवाभाव से काम करता है। हम सभी को एकजुट रहना होगा। यहां के क्षत्रियों ने दिखा दिया है कि सभी एकजुट हैं। हमारी असली ताकत एकजुटता है। हर क्षत्रिय यह प्रण करे कि हमेशा सेवाभाव के साथ काम करते रहेंगे। आन, वान, शान पर कोई आंच आएगी तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले शहर में रोड शो हुआ। खुली जीप पर अतिथि सवार थे। इस दौरान जीटी रोड को भगवा झंडों से पाट दिया गया। रोड शो में जगह-जगह तमाम संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। सुबह के समय हवन किया गया।