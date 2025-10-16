कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए किसान अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, ऐसे होगा चयन

जागरण संवाददाता, एटा। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत किसानों को यंत्रों पर अनुदान पाने का अवसर दिया जा रहा है। कृषि रक्षा उपकरण, कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ), कृषि ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने बताया कि आवेदन की बुकिंग 29 अक्टूबर तक विभागीय वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर की जा सकेगी। जिन किसानों ने 27 जून से 12 जुलाई 2025 के बीच कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक या कृषि ड्रोन के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।