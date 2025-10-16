Language
    कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए किसान अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, ऐसे होगा चयन

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। किसान कृषि सुरक्षा उपकरण, कृषि मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ), कृषि ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

    जागरण संवाददाता, एटा। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत किसानों को यंत्रों पर अनुदान पाने का अवसर दिया जा रहा है। कृषि रक्षा उपकरण, कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ), कृषि ड्रोन और फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    उप कृषि निदेशक सुमित कुमार ने बताया कि आवेदन की बुकिंग 29 अक्टूबर तक विभागीय वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर की जा सकेगी। जिन किसानों ने 27 जून से 12 जुलाई 2025 के बीच कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक या कृषि ड्रोन के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

    ऐसे होगा चयन

    निर्धारित अवधि में यदि लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से ब्लाकवार किया जाएगा।

    बताया कि बुकिंग राशि के रूप में 10,001 रुपये से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 2500 और एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5000 निर्धारित की गई है। ई-लाटरी में चयनित न होने वाले किसानों की बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।