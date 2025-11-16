Language
    एलर्जी का प्रकोप: एटा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़, बदलते मौसम में रखें सेहत का ख्याल

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    एटा के मेडिकल कॉलेज में मौसम बदलने से त्वचा एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ओपीडी में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज आ रहे हैं। मरीजों को फंगल संक्रमण और खुजली जैसी शिकायतें हो रही हैं। चिकित्सकों ने बचाव के लिए धुले वस्त्र पहनने और संतुलित भोजन करने की सलाह दी है। एलर्जी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

    एटा का मेडिकल कॉलेज।

    जागरण संवाददाता, एटा। मेडिकल कॉलेज के त्वचा विभाग में एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा ही है। यहां पर आने वाले मरीजों की आंकड़ा 500 पार पहुंच गया है। इसकी वजह से लोगों को मौसम बदलने से हो रही समस्याओं की दवाओं के साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। त्वचा विभाग में सुबह से लेकर दोपहर तक मरीजों की अधिक संख्या होने के चलते धक्का-मुक्की भी आम बात हो गई है।

    ओपीडी में प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या


    इन दिनों मौसम बदल रहा है। सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है और दिन में धूप के चलते सर्दी-गर्मी का उतार-चढ़ाव बना रहता है। एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ की ओपीडी में मरीजों की भरमार रहने से काफी गहमागहमी रहती है। शनिवार को भी काफी भीड़ रही। लोगों को फंगल जैसी शिकायतें हो रहीं हैं। शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकलने के कारण खुजली मचती है और फिर खुजलाने से लाल धब्बे पड़ जाते हैं।

     

    मौसम में बदलाव की वजह से अधिक आ रहे हैं मरीज

     


    जैथरा निवासी वीरपाल सिंह भी एलर्जी के शिकार हैं। मेडिकल कालेज में वे दवा लेने आए थे। उन्होंने बताया कि तीन दिन से उन्हें एलर्जी की शिकायत है। पहले गर्दन के नीचे कुछ दाने निकल आए और इसके बाद अब उंगलियों और पेट पर निकल आए हैं। इसी तरह की शिकायत पिलुआ के रहने वाले राजेश ने बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें दो माह में तीसरी बार एलर्जी की शिकायत हुई है। 10-12 दिन बाद शरीर पर जगह-जगह दाने निकल आते हैं और फिर हल्का दर्द होने लगता है। मेडिकल कालेज से ही दवा ले रहे हैं, थोड़ा लाभ भी मिल जाता है, मगर बार-बार यह शिकायत होने से वे चिंतित हैं। यही स्थिति रही तो आगरा या अलीगढ़ दिखाने जाएंगे।


    इस बीच मेडिकल कालेज में सुबह से ही मरीजों की कतार लगी रही। दवा वितरण केंद्र और पर्चा बनवाने वाले काउंटर पर भीड़ दिखी। हालांकि शुक्रवार को सर्वर डाउन होने से पर्चा बनवाने में अधिक कठिनाई का सामना मरीजों को करना पड़ा था। 2200 से अधिक मरीजों की ओपीडी हुई। एलर्जी के अलावा खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज भी काफी संख्या में दिखाई दिए। लोगों को अधिक कठिनाई का सामना अव्यवस्थाओं के चलते करना पड़ रहा है।



    बचाव के उपाय

    • प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र ही पहनें।
    • अपने बिस्तर की चादर प्रतिदिन बदलें।
    • त्वचा रोग की शिकायत होने पर चिकित्सक से सलाह लेकर लोशन लगाएं।
    • जिन स्थानों पर चकत्ते या दाने हैं उन्हें खुजलाएं नहीं।
    • सामान्य और संतुलित भोजन ही ग्रहण करें।

     

    इन दिनों त्वचा रोगी अधिक आ रहे हैं। एलर्जी की शिकायत वाले मरीज अधिक हैं। सभी को दवा दी जा रही है। मरीजों को लाभ भी मिल रहा है। - डॉ. प्रीती कुशवाह, त्वचा रोग विशेषज्ञ