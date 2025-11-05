Language
    एटा में हवा टैंक विस्फोट से मिस्त्री की मौत, तेज धमाके की आवाज से इलाके में फैली दहशत

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    जलेसर में आगरा बस स्टैंड के पास एक पंचर की दुकान पर हवा का टैंक फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 45 वर्षीय साहिद उर्फ भूरा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई।

    मिस्त्री की फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी जागरण, जलेसर। थाना क्षेत्र जलेसर के आगरा बस स्टैंड समीप स्थित पंचर की दुकान में लगा हवा का टैंक मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे फट गया। जिसकी चपेट में आकर पंक्चर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन्हें स्वजन उपचार के लिए आगरा लेकर गए। जहां मिस्त्री की मृत्यु हो गई।

    पंक्चर की दुकान करते थे साहिद


    कस्बा जलेसर के मोहल्ला पठानान निवासी 45 वर्षीय साहिद उर्फ भूरा जलेसर के आगरा बस स्टैंड समीप पंक्चर की दुकान करते थे। मंगलवार शाम करीब तीन बजे वह दुकान में मौजूद थे। उसी समय अचानक हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फट गया। जिसकी चपेट में आकर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

    धमाके से दहल गए लोग

     

    तेज धमाके की आवाज सुनकर आस पास के दुकानदारों हैरान रह गए और वे मौके पर पहुंचे। जहां मिस्त्री को घायल अवस्था में पड़ा देखा। इसकी जानकारी उन्होंने स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। जहां से घायल को घर के लोग आगरा ले गए। उसी दौरान मिस्त्री ने दम तोड़ दिया।