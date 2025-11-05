एटा में हवा टैंक विस्फोट से मिस्त्री की मौत, तेज धमाके की आवाज से इलाके में फैली दहशत

संवाद सहयोगी जागरण, जलेसर। थाना क्षेत्र जलेसर के आगरा बस स्टैंड समीप स्थित पंचर की दुकान में लगा हवा का टैंक मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे फट गया। जिसकी चपेट में आकर पंक्चर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन्हें स्वजन उपचार के लिए आगरा लेकर गए। जहां मिस्त्री की मृत्यु हो गई।

पंक्चर की दुकान करते थे साहिद

कस्बा जलेसर के मोहल्ला पठानान निवासी 45 वर्षीय साहिद उर्फ भूरा जलेसर के आगरा बस स्टैंड समीप पंक्चर की दुकान करते थे। मंगलवार शाम करीब तीन बजे वह दुकान में मौजूद थे। उसी समय अचानक हवा भरने वाला टैंक धमाके के साथ फट गया। जिसकी चपेट में आकर मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए।