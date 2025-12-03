एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की नाराजगी: मिरहची थाने में लंबित विवेचनाओं पर सवाल, चौकीदार के जवाब से असंतुष्ट

जागरण संवाददाता, एटा। मिरहची थाने के निरीक्षण के दौरान विवेचना लंबित होने पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मिरहची थाने में नाराजगी जताई। चौकीदारों से जब सवाल जवाब किए तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर भी एडीजी नाराज हुईं। उन्होंने लंबित विवेचना का निस्तारण करने के आदेश दिए।

मिशन शक्ति केंद्र के बारे मे ंली जानकारी

सोमवार रात थाना मिरहची का निरीक्षण करने पहुंची अपर पुलिस महानिदेशक ने थाना परिसर में संचालित मिशन शक्ति केंद्र के उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी चाही, जिसमें केंद्र पर तैनात महिला कांस्टेबल प्रीती चौधरी ने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक ही छत के नीचे 360 डिग्री पर सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के साथ न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। वहीं थाना परिसर में संचालित सर्किल परिवार परामर्श केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी चाही, जिसकी ऐवज में केंद्र पर तैनात कांस्टेबल ने बताया कि महिलाओं की तमाम पारिवारिक समस्याओं को काउंसलिंग के माध्यम से निस्तारण कराया जाता है।

यहां किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान एडीजी ने मालखाना, कार्यालय, शस्त्र निरीक्षण, शिशु ग्रह, मैस, हवालात, नवनिर्मित पुलिस बैरक के हस्तांतरण के बारे में जानकारी चाही, जिसमें अधिकारियों ने पुलिस बैरक भवन के हस्तांतरित न होने की बात कही। एडीजी ने शस्त्र लाइसेंस रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, रजिस्टर नंबर चार, रजिस्टर नंबर आठ, सुरक्षा समिति रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, मासिक रजिस्टर, सजायावी रजिस्टर, हिस्ट्रीशीट रजिस्टर, चिक खुराक रजिस्टर, रोकड़ बही रजिस्टर, राजनीतिक सूचना रजिस्टर, राजनीतिक पार्टी रजिस्टर, काज रजिस्टर, गैंग रजिस्टर, डिफाल्टर रजिस्टर, चार्ट रजिस्टर एवं आपरेशन पहचान रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया। कुल मिलाकर थाना मिरहची के निरीक्षण से एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ संतुष्ट दिखीं।

निरीक्षण के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध योगेंद्र सिंह, सीओ यातायात संजय सिंह, सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा सहित जिले के तमाम छोटे बड़े पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।