एटा में B.Sc छात्रा की निर्मम हत्या: नाले में मिली अर्धनग्न लाश, हैवानियत की आशंका
एटा के नगला मंशू में 19 वर्षीय बीएससी छात्रा की हत्या कर शव नाले में फेंका गया। युवती शाम को खेत पर गई थी और देर रात उसका अर्धनग्न शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना से गांव में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, एटा। थाना सकीट क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवती की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। युवती बीएससी की छात्रा थी। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। युवती मंगलवार शाम चार बजे घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी। लेकिन वापस नहीं पहुंची। रात में उसका शव मिलने पर परिवार और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
19 वर्षीय बीएससी की छात्रा की हत्या से गांव में सनसनी
गांव निवासी युवती घर से खेत पर जाने की कहकर निकली थी। जब वह शाम छह बजे तक नहीं लौटी तो पिता स्वजनों के साथ उसकी तलाश में खेत पहुंचे, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। लगातार खोजबीन के बाद रात करीब 10 बजे ग्रामीणों ने नाले में एक शव होने की सूचना दी। परिवार मौके पर पहुंचा तो लड़की का कीचड़ में लथपथ शव पड़ा मिला। उसके आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, स्थानीय पुलिस टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ हैवानियत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
परिवार ने बचपन में गोद ली थी लड़की
परिवार के अनुसार पिता ने संतान न होने पर लड़की को बचपन में गोद लिया था। वह बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ हुई वारदात से पूरा गांव स्तब्ध है। हत्यारे कौन हैं? इसका अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें जांच में जुटी हैं। डॉग स्क्वॉयड और फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं, बेटी की मौत से स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है।
