एटा में B.Sc छात्रा की निर्मम हत्या: नाले में मिली अर्धनग्न लाश, हैवानियत की आशंका

जागरण संवाददाता, एटा। थाना सकीट क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवती की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। युवती बीएससी की छात्रा थी। शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। युवती मंगलवार शाम चार बजे घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी। लेकिन वापस नहीं पहुंची। रात में उसका शव मिलने पर परिवार और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

19 वर्षीय बीएससी की छात्रा की हत्या से गांव में सनसनी गांव निवासी युवती घर से खेत पर जाने की कहकर निकली थी। जब वह शाम छह बजे तक नहीं लौटी तो पिता स्वजनों के साथ उसकी तलाश में खेत पहुंचे, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। लगातार खोजबीन के बाद रात करीब 10 बजे ग्रामीणों ने नाले में एक शव होने की सूचना दी। परिवार मौके पर पहुंचा तो लड़की का कीचड़ में लथपथ शव पड़ा मिला। उसके आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय, स्थानीय पुलिस टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ हैवानियत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।