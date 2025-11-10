Language
    देश के 12 प्रशिक्षु IAS पहुंचे एटा, डीएम प्रेम रंजन सिंह ने दी योजनाओं की जानकारी

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, मंसूरी के 12 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी एटा पहुंचे। जिलाधिकारी ने उन्हें जिले की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की जानकारी दी। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। प्रशिक्षु अधिकारी गांवों में जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया।

    जागरण संवाददाता, एटा। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी मंसूरी के 12 प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जनपद में पहुंच चुके हैं। जिनका कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से परिचय कराया। जिलाधिकारी ने जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

    जिलाधिकारी ने दी योजनाओं की जानकारी, 15 नबंवर तक जिले में देखेगें गांव


    उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में बताया। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि जनपद में शासन की प्रत्येक योजना को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

    प्रशिक्षु अधिकारियों को जनपद के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम्य विकास एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी अपने अध्ययन प्रवास के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंड अवागढ़ के गांव खेरिया ताज, जैथरा ब्लाक के मजरा जात में भ्रमण कर वहां चल रही विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रधानों और ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर विकास कार्यों की स्थिति एवं स्थानीय चुनौतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेंद्र नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राजेंद्र प्रसाद, अपर उपजिलाधिकारी राजकुमार मौर्य, पीयूष रावत, श्वेता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।