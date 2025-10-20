Deoria News: पुल से सरयू नदी में युवक ने लगाई छलांग, मछली मार रहे मछुआरे ने देखा तो किया ये काम

संवाद सूत्र, भागलपुऱ। दीपावली के दिन सुबह स्वजन से नाराज होकर एक युवक पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते देख नदी में नाव से मछली मार रहे मछुआरों ने देख लिया और उसे बचा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बलिया जनपद के मनीयर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव निवासी राजेंद्र यादव पुत्र राम श्रृंगार यादव उम्र 40 साल घर से बाजार जाने की बात कह कर बाइक से घर से निकला और सरयू नदी पर बने भागलपुर पुल पर चला आया। बाइक पुल के पास खड़ा कर नदी में छलांग लगा दी।