Deoria News: पुल से सरयू नदी में युवक ने लगाई छलांग, मछली मार रहे मछुआरे ने देखा तो किया ये काम
देवरिया में दीपावली के दिन एक युवक ने पारिवारिक विवाद के कारण सरयू नदी में पुल से छलांग लगा दी। नदी में मछली मार रहे मछुआरों ने उसे तुरंत देख लिया और उसकी जान बचाई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, भागलपुऱ। दीपावली के दिन सुबह स्वजन से नाराज होकर एक युवक पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते देख नदी में नाव से मछली मार रहे मछुआरों ने देख लिया और उसे बचा लिया।
बलिया जनपद के मनीयर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव निवासी राजेंद्र यादव पुत्र राम श्रृंगार यादव उम्र 40 साल घर से बाजार जाने की बात कह कर बाइक से घर से निकला और सरयू नदी पर बने भागलपुर पुल पर चला आया। बाइक पुल के पास खड़ा कर नदी में छलांग लगा दी।
मछुआरों ने बलिया जिले के उभांव थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने स्वजन को सुचित किया। युवक की जान तो बच गई, लेकिन स्थिति नाजुक देख पुलिस ने सीएचसी बेल्थरा रोड पहुंचाया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। उभांव इंस्पेक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि एक युवक पुल से नदी में छलांग लगाया था। मछुआरों ने बचा लिया है। युवक का उपचार चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।