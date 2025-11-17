काली मंदिर में घंटा से लटका मिला युवक का शव, देखते ही मच गई चीख-पुकार

संवाद सूत्र, बरियारपुर। युवक का शव रविवार की सुबह काली मंदिर के घंटा में फंदा से लटका मिला। घटना के बाद स्वजन में चीख पुकार मच गई। थाना क्षेत्र के जटमलपुर निवासी 48 वर्षीय श्रीराम कुशवाहा पुत्र स्व. सिंगासन कुशवाहा प्रतिदिन की तरह सुबह भोजन करने के बाद काली मंदिर गए थे।

कुछ देर बाद मंदिर पहुंचे गांव के युवकों ने उन्हें घंटा के सहारे गमछे से लटका देखा तो शोर मचाया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। किसी ने घटना सूचना पुलिस को दे दी। बरियारपुर थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने शव को नीचे उतरवाकर कार्रवाई पूरी की।

घटना की जानकारी मिलते ही चीख-पुकार मच गई। पत्नी संगीता देवी समेत पांच बेटियों और तीन बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। भागलपुर में बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और चालक गंभीर रुप से घायल हो गया। अस्पताल में आस पास के लोगों ने ले जाकर उपचार कराया गया। हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया।