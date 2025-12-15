बुजुर्ग की मृत्यु के सात माह तक पेंशन की रकम निकालती रही महिला, बेटे ने की कार्रवाई की मांग
देवरिया जिले में एक महिला ने एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद सात महीने तक उसकी पेंशन निकाली। मृतक के बेटे ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। यह मामला ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बरहज। बुजुर्ग की मृत्यु के सात माह तक बैंक खाते से करीब 4.20 लाख रुपये पेंशन की रकम निकालने का मामला सामने आया है। स्वजन को जब इसकी जानकारी हुई तो वे हैरान रह गए। आरोप है कि लखनऊ में रहने के दौरान किसी महिला ने यह धोखाधड़ी की है। फिलहाल बुजुर्ग के पुत्र ने बरहज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
थाना क्षेत्र के भड़सरा दीक्षित गांव के रहने वाले राकेश दीक्षित ने तहरीर में कहा है कि उनके पिता उदय नारायण दीक्षित सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उनके पिता सेवानिवृत्ति के बाद लखनऊ में आवास बनवाकर रह रहे थे, जहां वे एक महिला के संपर्क में थे। उनका निधन 23 जनवरी 2025 को हो गया।
आरोप है कि इसके बावजूद एक महिला ने पिता की मृत्यु के बाद चेक पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अगस्त तक पेंशन की राशि करीब 4.20 लाख रुपये बैंक खाते से निकाल लिया। अब मामले की जानकारी हुई है।
पीड़ित का कहना है कि पिता का बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक बरहज में है। थाने के उप निरीक्षक सर्वेश सिंह ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच की गई है। शाखा प्रबंधक ने उन्हें अवगत कराया है कि धनराशि लखनऊ से निकाली गई है, ऐसे में जांच भी वहीं से होगी।
