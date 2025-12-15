बुजुर्ग की मृत्यु के सात माह तक पेंशन की रकम निकालती रही महिला, बेटे ने की कार्रवाई की मांग

संवाद सूत्र, बरहज। बुजुर्ग की मृत्यु के सात माह तक बैंक खाते से करीब 4.20 लाख रुपये पेंशन की रकम निकालने का मामला सामने आया है। स्वजन को जब इसकी जानकारी हुई तो वे हैरान रह गए। आरोप है कि लखनऊ में रहने के दौरान किसी महिला ने यह धोखाधड़ी की है। फिलहाल बुजुर्ग के पुत्र ने बरहज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

थाना क्षेत्र के भड़सरा दीक्षित गांव के रहने वाले राकेश दीक्षित ने तहरीर में कहा है कि उनके पिता उदय नारायण दीक्षित सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उनके पिता सेवानिवृत्ति के बाद लखनऊ में आवास बनवाकर रह रहे थे, जहां वे एक महिला के संपर्क में थे। उनका निधन 23 जनवरी 2025 को हो गया।