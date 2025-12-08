पिकअप चालक की लापरवाही: अलाव के पास बैठी महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत
खुखुंदू में एक पिकअप चालक ने अलाव के पास बैठी 69 वर्षीय महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र खुखुंदू। दरवाजे पर अलाव के पास बैठी महिला को पिकअप चालक ने रौद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पिकअप और चालाक हो हिरासत में ले लिया है।
अलाव के पास बैठी महिला को पिकअप चालक ने रौंदा, मौके पर मृत्यु
बरेजी गांव निवासी घवाना देवी 69 वर्ष पत्नी स्व अभिनंदन गौड़ दरवाजे के सामने अलाव के पास बैठी थी, इसी बीच पिकअप चालक ने महिला को किनारे जाकर रौद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही महिला मौत हो गई। इस घटना के बाद काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसी बीच बहू चांदनी देवी शव को देख बदहवास की स्थिति में आ गई। वहीं इकलौता बेटा सत्येंद्र गौड़ राजकोट गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता है, घटना की सूचना मिलते ही वह चल दिया है।
एक सप्ताह से पिकअप चालक खड़ा कर रहा था वाहन
बेटी सुमित्रा, सुनैना, लालती ,मालती व लीलावती घर पहुंच गई और दहाड़े मार कर रोने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना में संलिप्त चालक व पिकअप को कब्जे में ले लिया। इस घटना को देख लोगों में दहशत व्याप्त है। स्वजन की मानें तो पिकअप चालक दरवाजे के समीप खड़ा कर रहा था।
थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पिकअप चालक ने महिला को रौंद दिया है, इस हादसे में उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी चालक और पिकअप को हिरासत में लिया गया है, मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है।
