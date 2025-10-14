रात को घर में सोई, सुबह खेत में मिली युवती की लाश, चरवाहे ने ऐसे की पहचान

संवाद सूत्र, भटनी। ग्राम मोतीपुर टिकैत के एक खेत में 20 वर्षीय युवती की शव मिलने से भटनी एवं खामपार थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर दोनों थाना क्षेत्रों के लोगों की भीड़ लग गई। थाना खामपार क्षेत्र व थाना भटनी क्षेत्र के सटे सीमा पर मोतीपुर टिकैत गांव के एक खेत में एक युवती का शव होने की सूचना तब लगी जब दिन के लगभग 11बजे खामपार थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मखोर दुबे गांव के बकरी चरवाहे बकरी चराने उसी खेत में गये थे। शव देकर चरवाहों ने गांव में सूचना दिया।

घटना स्थल पर गांव वालो के पहुंचने पर युवती की पहचान गुडिया खातून पुत्री हदीश मंसूरी ग्राम धर्मखोर दुबे थाना खामपार के रुप में हुई। मामला खामपार थाना का था, लेकिन शव भटनी थाना क्षेत्र के एक खेत मे मिलने पर दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गयी। भटनी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवरिया भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती के गले मे काला निशाना था, जिससे हत्या की आशंका जतायी गयी है।

मां ने क्या बताया? मृतका की मां शायदा खातून ने बताया कि मेरी पुत्री रात को खाना खाकर सोने चली गयी। पिता को मौत की सूचना देने पर अपने आपको घर से बाहर होने की बात कहकर बताया कि ट्रेन नहीं मिल रही है। खबर लिखे जाने तक मृतका का पिता अभी तक अपने घर पर उपलब्ध नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक पहलू है कि घर से युवती लापता थी और 11बजे तक परिजनों ने उसे खोजने की जहमत नहीं उठायी। घर से कुछ ही दूरी पर खेत मे शव तब देखा गया जब उसी गांव के बकरी चराने वाले खेत में पहुंचे और युवती की पहचान कर घर सूचना दिया।