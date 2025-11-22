UP Crime: मदद के लिए थाने गई पीड़िता, उल्टा पुलिस कर्मियों ने पीट डाला; एसपी से शिकायत
लार के हरखौली गांव में दो भाइयों के बीच भूमि विवाद चल रहा है। एक भाई द्वारा विवादित भूमि की जबरन जोताई कराने पर दूसरे भाई की पत्नी विमला देवी को पीटा गया। पीड़िता ने थाने में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पीटने और चुप रहने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्याय न मिलने पर, उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।
संवाद सूत्र, लार। एक गांव में दो भाइयों के बीच भूमि का विवाद चल रहा है। वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी एक भाई उस विवादित भूमि की जबरन जोताई करा रहा था, जिसको रोकने पहुंची दूसरे भाई की पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया गया।
हरखौली गांव में राजेश तिवारी एवं राकेश तिवारी दोनों भाइयों के बीच कुछ समय से भूमि विवाद चल रहा है। बीते 15 नवंबर को राकेश तिवारी उस विवादित भूमि की जोताई करा रहे थे। जिसको रोकने के लिए मौके पर राजेश तिवारी की पत्नी विमला देवी गई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उनको मारपीट कर घायल कर दिया।
सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्ष को थाने पर बुलाया गया। उसी दिन थाने पर जाने के बाद पीड़िता विमला देवी को वहां सादे कपड़े में मौजूद महिला पुलिसकर्मी कार्यालय के पीछे ले गई और बुरी तरह से पीटकर प्रकरण में चुप रहने की हिदायत दी।
इस संबंध में थाने से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर शुक्रवार को लिखित शिकायत कर न्याय दिलाने तथा दोषी पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की। पीड़ित महिला ने डीजीपी, डीआईजी एवं मानवाधिकार से भी मामले की शिकायत की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।