संवाद सूत्र, लार। एक गांव में दो भाइयों के बीच भूमि का विवाद चल रहा है। वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी एक भाई उस विवादित भूमि की जबरन जोताई करा रहा था, जिसको रोकने पहुंची दूसरे भाई की पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया गया।

हरखौली गांव में राजेश तिवारी एवं राकेश तिवारी दोनों भाइयों के बीच कुछ समय से भूमि विवाद चल रहा है। बीते 15 नवंबर को राकेश तिवारी उस विवादित भूमि की जोताई करा रहे थे। जिसको रोकने के लिए मौके पर राजेश तिवारी की पत्नी विमला देवी गई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उनको मारपीट कर घायल कर दिया।

सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्ष को थाने पर बुलाया गया। उसी दिन थाने पर जाने के बाद पीड़िता विमला देवी को वहां सादे कपड़े में मौजूद महिला पुलिसकर्मी कार्यालय के पीछे ले गई और बुरी तरह से पीटकर प्रकरण में चुप रहने की हिदायत दी।