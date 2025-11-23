SIR in UP: EC ने एसआईआर के लिए जारी की संशोधित समय-सारणी, अब इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची

जागरण संवाददाता, देवरिया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब छह फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह जानकारी डीएम दिव्या मित्तल ने दी।

उन्होंने बताया कि पहले यह तिथि 15 जनवरी 2026 तय थी, लेकिन समय-सारिणी में बदलाव करते हुए नई तिथि घोषित कर दी गई है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि दावे व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक किया जाएगा।