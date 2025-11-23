SIR in UP: EC ने एसआईआर के लिए जारी की संशोधित समय-सारणी, अब इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची
उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग ने समय-सारणी में बदलाव किया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब एक नई तिथि पर होगा। तकनीकी कारणों से यह संशोधन किया गया है। जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, देवरिया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब छह फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह जानकारी डीएम दिव्या मित्तल ने दी।
उन्होंने बताया कि पहले यह तिथि 15 जनवरी 2026 तय थी, लेकिन समय-सारिणी में बदलाव करते हुए नई तिथि घोषित कर दी गई है। नए कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि दावे व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार कर सभी स्तरों पर जांच व मिलान का कार्य पूरा किया जाएगा।
30 जनवरी से पांच फरवरी 2026 के बीच मतदान केंद्रों व मतदेय स्थलों का सत्यापन, मतदाताओं की क्रम संख्या निर्धारण, वार्डवार मैपिंग व मतदाता सूची की फोटो प्रतियां तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा।
